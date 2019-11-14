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Как развивается обрабатывающий сектор в Павлодарской области, рассказал аким

14 Ноября 2019 13:08
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Как развивается обрабатывающий сектор в Павлодарской области, рассказал аким

НУР-СУЛТАН - ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Об итогах социально-экономического развития Павлодарской области за январь-октябрь текущего года рассказал аким региона Булат Бакауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал Булат Бакауов, в промышленности с начала года в области произведено продукции на 1,6 трлн тенге, что выше периода прошлого года на 19 млрд тенге или на 1,8%.

«Стабильный рост показывают предприятия обрабатывающего сектора, который обеспечивает почти 12% республиканского объема обработки. По объемам обрабатывающей промышленности область входит в тройку лидеров по стране. Отмечается увеличение производства продуктов нефтепереработки на 3,1%, металлургии – на 2,1%, химии – на 8,9%, машиностроения – на 5,3%.

В горнодобывающем секторе наращивает объемы Бозшакольский ГОК, введенный в рамках Карты индустриализации. Предприятие вошло в тройку мировых лидеров по применению модели низкозатратного производства», - сказал Булат Бакауов на пресс-конференции в СЦК.

По данным акима, добыча металлических руд и концентрата на данном предприятии увеличилась почти в 1,2 раза. А до конца года за счет введения инноваций на производстве добыча медных руд будет доведена до 45 млн тонн.

«В рамках индустрии 4.0 на действующих предприятиях активно проводится модернизация, осуществляется ввод новых объектов. В этом году завершена работа по двум крупным инвестиционным проектам. Первый - это модернизация 64-ой печи на Аксуском заводе ферросплавов, ввод которой позволил увеличить производство феррохрома почти на 11%. Аксуский ферросплавный завод самый большой в мире. Мы производим 1 млн 300 тыс. тонн ферросплавов. Второй проект - это реконструкция энергоблока № 5 на АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ввод которого позволит увеличить мощность электростанции на 25 МВт», - сообщил Б. Бакауов.

Как проинформировал аким, общий объем инвестиций по этим проектам составил более 80 млрд тенге.

«До конца года в области планируется запустить еще два новых кирпичных завода мощностью до 3 млн кирпичей в месяц. У нас в области нехватка кирпича, если три гда наза мы вводили 160 тысяч квадратных метров, в этом году мы вводим 300 тысяч квадратных метров. Компания «Стекломир», одно из крупнейших предприятий в Казахстане по переработке и продаже продукции из стекла, планирует открытие нового цеха по производству «триплекса». Инвестиции по данному проекту составляют порядка 2,5 млрд тенге», - добавил глава региона.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Акбота Кузекбай

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