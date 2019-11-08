Как развивается медицина в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

За последние годы кардинально обновлено оборудование лечебно-профилактических учреждений, внедряются передовые медицинские технологии, вводятся новые объекты. Результатом этой работы стало улучшение демографических показателей в регионе, сообщает управление внутренней политики региона.









В текущем году приобретено 189 единиц медицинского оборудования для больниц, 10 единиц санитарного автотранспорта, а также 10 единиц системы АДИС.





В целях оснащения скорой медицинской помощи реализован проект в рамках государственно - частного партнерства по поставке 30 передвижных медицинских комплексов скорой помощи для линейных бригад областной станции СМП.





Для обновления инфраструктуры здравоохранения завершено строительство 2 объектов, ведутся строительные работы еще 4 объектов - онкологической поликлиники в областном центре и поликлиники в пристоличном селе Косшы, а также 2 врачебных амбулаторий в районах. В следующем году по программе «Окраины городов» запланирована реализация 4 объектов здравоохранения.

В этом году в области открыто 11 отделений скорой медицинской помощи на селе, что позволило охватить службой скорой помощи 135 населенных пунктов с населением 209,5 тыс. человек, а это 53,7% сельского населения.

Один из основных векторов направления в системе здравоохранения области – оснащение учреждений здравоохранения молодыми и квалифицированными кадрами. Для решения кадровых вопросов за счет средств местного бюджета в ВУЗах страны обучаются 35 резидентов по востребованным медицинским специальностям.

Также предусмотрен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим медицинским образованием на 50 грантов. За счет средств медицинских организаций в вузах страны обучаются 12 студентов.

В рамках программы «С дипломом в село» в текущем году 54 врача получили подъемные, 50 врачам выданы кредиты на приобретение жилья на сумму 176,4 млн тенге.

Для привлечения молодых специалистов в районы области будут предусмотрены и меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 1,0 млн тенге для 32 специалистов, прибывших в село.

Принимаемые местными властями меры начали давать свой результат. В этом году в регион прибыли 64 молодых врача, 33 из которых трудоустроены в сельской местности, а также 126 средних медицинских работников.

Добавим, что 2 года назад в Кокшетауском государственном университете был открыт медицинский факультет, где обучается около 350 студентов, 84% из которых – уроженцы Акмолинской области. На подготовку медкадров в данном вузе второй год выделяется государственный образовательный заказ в количестве 50 грантов на сумму 44 млн тенге.