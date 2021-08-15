Как развивается массовый спорт в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О том, насколько возросло финансирование детского спорта, какие спортобъекты планируется ввести в эксплуатацию и какие бесплатные секции доступны для костанайцев, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Азамат Бегалин.

- Азамат Амантаевич, в последние годы уделяется большое внимание проблеме развития спорта, вернувшегося в число приоритетов госполитики. Какая работа проводится в Костанайской области?

—Развитие массового спорта является одним из приоритетов социальной политики области. С 2016 года положительная динамика по охвату населения занятиями физической культуры и спорта составила 11,7% или 30 тысяч человек. В настоящее время массовым спортом охвачено 33,7% населения или 290,6 тыс. человек.

Вместе с тем, стоит отметить и тот факт, что в регионе укрепляется спортивная инфраструктура. Так, за четыре года численность спортивных объектов увеличилась на 121 единицу и составило 2566 объектов, спортивных площадок и спортивных помещений.

В текущем году на развитие массового спорта и проведение спортивных мероприятий в бюджете предусмотрено 11,4 млрд. тенге или на 7% больше уровня 2020 года.

- Какие спортивные сооружения открыты в последние годы? Какие запланированы для сдачи в эксплуатацию в этом году?

—В целях реализации поручения Главы государства в 2019 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс в г.Житикара Житикаринского района стоимостью 440 млн. тенге. В 2020 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» в с.Железнодорожное Карасуского района (213,1 млн. тенге), в г.Костанай завершено строительство первой очереди лыжной базы (446,5 млн.тенге).

В текущем году сданы в эксплуатацию три спортивно-оздоровительных комплекса: «Аят Фитнес Премиум» в городе Рудный (700,0 млн. тенге), спортивный комплекс «Школа бокса» в городе Костанае (240,0 млн. тенге), а также спортивный комплекс с плавательным бассейном в селе Амангельды Амангельдинского района (140,0 млн. тенге) и теннисный центр в городе Лисаковске (312,7 млн. тенге).

До конца текущего года будет завершено строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Узункольском (380,0 млн. тенге) и Джангельдинском районах (520,0 млн. тенге).

Кроме того, на стадии завершения находятся проекты по строительству ледового дворца спорта на 2500 зрителей (4,5 млрд. тенге) и строительству бассейна на 50 метров в городе Костанай (2,1 млрд. тенге).

Хочется особо подчеркнуть, что развитие спортивной инфраструктуры способствует привлечению жителей области к занятиям спортом, и в первую очередь, детей и молодежи.

- Как развивается детский спорт в регионе?

—В 2021 году на развитие детского спорта в областном бюджете предусмотрено 3,4 млрд. тенге, что позволяет обеспечить занятие более 20 тысяч детей в 32 детско-юношеских спортивных школах по 36 видам спорта, в том числе по 29 олимпийским видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, дзюдо, бокс, легкая атлетика и другие). По сравнению с прошлым годом расходы на детский спорт возросли на 16%.

- Сколько в регионе детско-юношеских центров, клубов и сколько детей охвачено занятиями? Одной из решения проблем привлечения детей в спорт является обеспечение спортивной инфраструктурой (в частности, во дворах домов). Проводится ли ведомством работа в этом направлении?

—С 1 июля 2021 года у нас реализуется государственный спортивный заказ. Объем средств, запланированных на организацию спортивных секций на основе подушевого финансирования, составляет 196,2 млн. тенге, что позволит обеспечить охват не менее 2050 детей бесплатными занятиями спортом.

Кроме того, с июля текущего года реализуется также социальный проект «Aula Fit» (на сумму 6,3 млн. тенге). Проект позволил охватить более 600 костанайцев разного возраста занятиями массовым спортом по месту жительства на бесплатной основе под руководством опытных тренеров во дворах шести микрорайонов города.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» управлением спорта совместно с местными исполнительными органами городов и районов, а также с федерациями по видам спорта проводится работа по развитию спортивных секций.

В настоящее время организована работа 8718 спортивных секций, в которых занимаются 152,6 тысяч жителей области, в том числе в сельской местности создано 5070 секций с охватом 80,6 тыс. человек.

Аккредитацию на право развития 102 видов спорта получили 66 общественных объединений – Федерации по видам спорта, в том числе по 28 федераций по олимпийским видам спорта. В 2021 году в составы сборных национальных команд по летним олимпийским видам спорта входили 157 спортсменов, в том числе 70 в основной состав. По зимним видам спорта в составы сборных республики входят 102 спортсмена, из них в основной состав 21 человек.

- Какие в целом планы у управления по развитию массового (в том числе детского) спорта в регионе в ближайшие годы?

— В целях дальнейшего развития массового спорта и спорта высших достижений и реализации поручений Правительства и программы партии «Nur Otan» необходима реализация комплекса мер направленных на повышение эффективности работы.

Первое направление — это развитие спортивной инфраструктуры.

В настоящее время в инвестиционном кейсе находятся 11 проектов по строительству спортивных объектов на общую сумму более 6,3 млрд. тенге. Все проекты имеют положительное заключение государственной экспертизы, в том числе, 10 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Рудном, Аулиекольском. Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Наурзумском, Сарыкольском, Б. Майлина, Амангельдинском, Карасуском районах и 1 проект по реконструкции стадиона в п. Карабалык Карабалыкского района.

Акиматам городов и районов поручено принять меры для реализации Дорожной карты во исполнение предвыборной программы партии «Nur Otan» по развитию сети плоскостных сооружений, которая предусматривает установку 154 спортивных площадок для развития массового спорта в 127 населенных пунктов области.

Второе направление - развитие массового спорта по месту жительств населения.

В целях обеспечения развития массового спорта акиматам городов и районов было поручено сохранить структуру отделов физической культуры и спорта. Также важно продолжить работу по развитию сети спортивных секций во всех сельских округах и селах для всех возрастных категорий населения, за счет введения 191 единицы инструкторов по спорту.

На ближайшую сессию областного маслихата мы планируем подать бюджетную заявку на введение 70 инструкторов по спорту в регионах области на сумму 69,5 млн. тенге.

Также в планах (при одобрении финансовых средств из бюджета) начиная с 2022 года во всех регионах области ежегодно предусмотреть организацию занятий массовым спортом жителей жилых микрорайонов городов и сел области в рамках соцзаказа по проекту «Aula Fit».

Также мы намерены продолжить практику внедрения подушевого финансирования частных спортивных секций для детей, в 2022 году за счет государственного спортивного заказа обеспечить охват не менее 2800 детей в возрасте от 4 до 17 лет, предусмотрев в бюджете не менее 584,4 млн. тенге.

Третье направление - развитие спорта высшего мастерства.

Совместно с управлением образования и управлением строительства мы планируем внести предложения по созданию в городе Костанай школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей. Реализацию проекта необходимо начать с 2022 года. В настоящее время школы-интернаты-колледжи не созданы в трех регионах Республики – Костанайской, Мангыстауской и Атырауской областях. Правительством дано поручение по открытию школ-интернатов в данных регионах.

Уверен, что предлагаемый комплекс мер позволит обеспечить увеличение охвата населения занятиями массовым спортом и повысить результативность выступления костанайских спортсменов на республиканской и международной спортивных аренах.

- Благодарим за беседу!