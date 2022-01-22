Как развивается массовый спорт в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ежегодно отмечается увеличение населения, занимающегося физической культурой и спортом. На сегодняшний день по этому показателю регион находится на третьем месте по республике. О проводимой работе по развитию массового спорта корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев.

- Асет Кайратович, какими показателями может похвастать Акмолинская область в развитии массового спорта?

- В плане развития массового спорта в области отмечается ежегодное увеличение населения, занимающегося физической культурой и спортом. Так, по сравнению с 2020 годом данный показатель в 2021 году увеличен на 5% и составил 35,7% (при плане - 34,3%), или 262707 человек. По республике мы занимаем третье место по охвату граждан физической культурой и спортом.

Наблюдается увеличение охвата детей и подростков в секциях спортивных школ и клубов. По итогам 2021 года количество занимающихся в спортивных школах и детско-юношеских клубах увеличилось на 3,4 тысячи человек и составило 24557 человек или 15,6%. На сегодняшний день в области функционируют 1252 коллектива физической культуры, в которых занимаются 262707 человек.

- Достаточно ли для приобщения к спорту акмолинцев спортивных объектов в регионе?

- Для занятий физической культурой и спортом, по статистическим данным районных и городских отделов физической культуры и спорта, в Акмолинской области имеется 2521 спортсооружение, из них 1736 - в селах. Обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 56,5%.

Отмечу, что в регионе ведется работа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2020 году завершено строительство ФОКов в районе Биржан сал и поселке Аршалы Аршалынского района.

В 2021 году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акмол Целиноградского района, а также за счет местного бюджета был проведен капитальный ремонт стадиона в поселке Шортанды Шортандинского района. За счет частных инвестиций ТОО «Шуйское» завершилось строительство спортивного комплекса в селе Шуйское Атбасарского района.

Ряд объектов находится на стадии строительства. За счет местного бюджета ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ерейментау и дворца спорта в городе Щучинске. Разработана ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коргалжын Коргалжынского района.

В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» ведется строительство спортивного комплекса в селе Мадениет Бурабайского района, селе Жаксы Жаксынского района, а также реконструкция стадиона «Урожай» в селе Балкашино Сандыктауского района.

За счет частных инвестиций ТОО «ТНК» ведется строительство спортивного комплекса в селе Белагаш Жаксынского района.

- Асет Кайратович, чтобы население привлечь к спорту, наверняка в большей степени нужны спортивные площадки. Как обстоит дело с ними?

- Конечно, спортивные площадки у нас тоже строятся. Так, в 2021 году по области оборудованы 34 спортивные площадки. Это современные спортивные объекты, строительство которых ведется за счет средств как местного бюджета, так и хозяйствующих субъектов.

На 2022 год из областного бюджета выделены финансовые средства на оборудование еще 25 спортивных площадок в девяти районах: Аккольский, Атбасарский, Буландынский, Бурабайский, Есильский, Жаркаинский, Биржан сал, Целиноградский, Шортандинский, а также проведение текущего ремонта стадионов в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района и городе Егиндыколь Егиндыкольского района и на капитальный ремонт спортивного зала в селе Новорыбинка Аккольского района.

- Какие мероприятия для пропаганды здорового образа жизни проводятся в регионе?

- Для популяризации и пропаганды здорового образа жизни по области в 2021 году проведено 1356 спортивно-массовых мероприятий с участием 152697 человек, в том числе в селах проведено более 900 мероприятий с участием 128908 человек.

В соответствии с постановлением акимата области «О проведении комплексных областных спартакиад» и с разрешения главного санитарного врача была проведена спартакиада по национальным и народным видам спорта «Кулагер» по 11 видам спорта.

В 2021 году в Президентском тестировании приняло участие 106875 человек, что составило 16,4 % от общего числа населения области. Кстати, это выше на 1,8% показателя прошлого года. Президентский уровень выполнили 2680 человек (2,5% от общего числа участников), национальный уровень – 11042 человек (10,3%).

- Скажите, насколько сегодня доступны занятия спортом для акмолинцев с ограниченными возможностями?

- В регионе ведется активная работа по привлечению к занятиям физкультурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями. Еще с октября 2014 года у нас функционирует спортивный клуб для людей этой категории «Мерген», в котором занимается 350 человек. В минувшем году в клубе открыты отделения по программе «Спешиал олимпикс» для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, охват составил 73 ребенка в городе Кокшетау по четырем видам спорта (легкая атлетика, мини-футбол, тогызкумалак, лыжные гонки). В апреле прошлого года в Есильском районе открыто отделение голбола для людей с нарушением органов зрения.

Руководством клуба ведется работа по расширению географии. На сегодняшний день в составе клуба спортсмены из девяти регионов области: городов Кокшетау и Степногорска, Атбасарского, Бурабайского, Жаркаинского, Жаксынского, Сандыктауского, Целиноградского и Есильского районов.

Добавлю, что массовый спорт – это фундамент для высоких спортивных достижений

- Спасибо за интервью!



