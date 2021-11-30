Как развивается инфраструктура на присоединенных территориях Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О работе по инфраструктурному развитию присоединенных к городу территорий рассказал на пресс-конференции в РСК заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С присоединением к мегаполису участков Карасайского, Талгарского и Илийского районов власти города уделяют особое внимание обеспечению населения чистой питьевой водой.
По словам заместителя акима, в текущем 2021 году работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения охватили 24 микрорайона.
«За 10 месяцев проведено 120 км сетей водоснабжения и 77 км канализации. В 14 микрорайонах планируется завершить строительство сетей в текущем году, что позволит подключить к городским сетям более 23 тысяч домов», - сказал он.
Не остался без внимания властей Алматы и вопрос качественного электроснабжения.
«Более 200 тысяч жителей Турксибского района в 2022 году получат доступ к стабильному электроснабжению за счет строительства подстанции «Туздыбастау»», - отметил замакима.
Также планируется начать строительство новой подстанции в Жетысуском районе.
Заместитель акима М. Азирбаев отметил, что работа по обеспечению стабильным электроснабжением ведется и по бесхозным сетям.
«В текущем году 91,8 км электрических сетей были признаны бесхозными и переданы для обслуживания в АО «Алатау Жарык Компаниясы». 83,5 км бесхозных сетей на данный момент закреплены за Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития и будут в последующем переданы также в АО «Алатау Жарык Компаниясы».
Особое внимание при реализации концепции «Город без окраин» уделяется наружному освещению. За последние два года удалось обеспечить уличными светильниками около 1963 улиц мегаполиса», - сказал замакима.
На сегодняшний день 99,2% жителей мегаполиса обеспечены доступом к природному газу. В 2022 году газом будут обеспечены 100% домов.
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