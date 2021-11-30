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Как развивается инфраструктура на присоединенных территориях Алматы

30 Ноября 2021 19:22
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Как развивается инфраструктура на присоединенных территориях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О работе по инфраструктурному развитию присоединенных к городу территорий рассказал на пресс-конференции в РСК заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С присоединением к мегаполису участков Карасайского, Талгарского и Илийского районов власти города уделяют особое внимание обеспечению населения чистой питьевой водой.

По словам заместителя акима, в текущем 2021 году работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения охватили 24 микрорайона.

«За 10 месяцев проведено 120 км сетей водоснабжения и 77 км канализации. В 14 микрорайонах планируется завершить строительство сетей в текущем году, что позволит подключить к городским сетям более 23 тысяч домов», - сказал он.

Не остался без внимания властей Алматы и вопрос качественного электроснабжения.

«Более 200 тысяч жителей Турксибского района в 2022 году получат доступ к стабильному электроснабжению за счет строительства подстанции «Туздыбастау»», - отметил замакима.

Также планируется начать строительство новой подстанции в Жетысуском районе.

Заместитель акима М. Азирбаев отметил, что работа по обеспечению стабильным электроснабжением ведется и по бесхозным сетям.

«В текущем году 91,8 км электрических сетей были признаны бесхозными и переданы для обслуживания в АО «Алатау Жарык Компаниясы». 83,5 км бесхозных сетей на данный момент закреплены за Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития и будут в последующем переданы также в АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Особое внимание при реализации концепции «Город без окраин» уделяется наружному освещению. За последние два года удалось обеспечить уличными светильниками около 1963 улиц мегаполиса», - сказал замакима.

На сегодняшний день 99,2% жителей мегаполиса обеспечены доступом к природному газу. В 2022 году газом будут обеспечены 100% домов.


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Автор:

Гульзат Сахова

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