Как развивается гражданская авиация в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства в своем Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил Правительству системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. Это касается и товаров, и услуг естественных монополистов.

В частности, Президент поднял вопрос стоимости авиабилетов основного отечественного авиаперевозчика и обоснованности услуг казахстанских аэропортов. Авиационная отрасль Казахстана должна конкурировать с международными авиаперевозчиками и развивать свой транзитный потенциал. О том, как на сегодня развивается гражданская авиация, какие меры будут приниматься в ближайшем будущем в эксклюзивном интервью Primeminister.kz рассказал заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айбек Альжанов.

— Айбек Куанышевич, расскажите, пожалуйста, какая работа проводится по развитию авиационной отрасли страны. Также в свете недавнего Послания Главы государства какие меры предпринимаются по образованию цен на билеты? Как решаются эти вопросы вашим министерством?

— В целом в гражданской авиации наблюдается стабильный рост всех показателей. Это показатели по обслуживанию пассажиров в аэропортах, показатели перевезенных пассажиров. Мы имеем рост порядка 24% по перевезенным пассажирам, например, в 2015 году это 12 млн пассажиров, в прошлом году нашими аэропортами было обслужено уже порядка 15 млн пассажиров. В этом году за 8 месяцев т. г. перевезено 11 млн 800 тысяч пассажиров, что выше показателей за аналогичный период прошлого года. Казахстанские авиакомпании также зафиксировали рост перевезенных пассажиров, что связано с открытием новых маршрутов, запуском новых авиакомпаний, здесь тоже видим хорошую положительную динамику.

Кроме того, в проекте госпрограммы «Нұрлы жол» до 2025 года предусмотрено строительство/реконструкция 16 аэродромов местных воздушных линий (Павлодарская обл. – Баянаул, ВКО - Урджар, Зайсан, Улкен-Нарын, Алматинская область - Ушарал, ЗКО – Жанибек, Сайхин, Казталовка, Атырауская область – Кульсары, Миялы, Суюндик, Карагандинская обл. – Каркаралинск, Улытау, Туркестанская область - Сарыагаш, Костанайская обл. - Аркалык, Актюбинская область - Шалкар).

За последние несколько лет авиационными властями Казахстана проведены переговоры более чем с 30 странами по вопросам создания/расширения нормативно-правовой базы, а также по возобновлению и открытию рейсов, в том числе по приоритетным направлениям.

В этом году были направлены письма в ряд иностранных авиакомпаний, с предложением рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения. Так, соответствующие письма направлены в адрес «American Airlines», «United Airlines», «Delta Air Lines» (Соединенные Штаты Америки), «Cathay Pacific» (Гонконг), «Alitalia» (Италия), «Iberia» (Испания) и KLM (Нидерланды).

Комитетом гражданской авиации была проведена активная работа в рамках форума Routes Silk Road-2019, который состоялся с 15 по 17 июля 2019 года в Нур-Султане, по открытию новых международных авиамаршрутов. В рамках проведения форума были подписаны меморандумы о взаимопонимании с одной из крупнейших авиакомпаний Китая – China Eastern Airlines, а также с китайской бюджетной авиакомпанией Urumqi Airlines.

— Какие новые международные и внутренние маршруты были открыты в этом году?

— Нашим комитетом постоянно ведутся переговоры с авиационными областями для создания нормативно-правовой базы и полноценного сотрудничества. В этом году открыты 7 направлений: «Нур-Султан – Прага», «Нур-Султан – Улан-Батыр», «Алматы – Баку». Начались перелеты из аэропорта Караганды, Петропавловска, Кокшетау в Московский аэропорт «Жуковский». Кроме того, был запущен первый национальный лоукостер FlyArystan, который на сегодня выполняет порядка 6 маршрутов. До конца года ожидается прибытие еще двух бортов, соответственно, мы увидим увеличение маршрутов по многим направлениям. До 2023 года они должны получить порядка 10 воздушных судов, ожидается открытие маршрутов по 55 направлениям как в Казахстане, так и за рубежом.

Буквально недавно стало известно, что запускается рейс из Нур-Султана до Павлодара, где цена билета начинается от 999 тенге. Мы видим здесь конкурентную борьбу в действии. На сегодня по внутренним маршрутам выполняется около 54 внутренних рейсов 8 авиакомпаниями. В целом рынок для входа регулярных гражданских перевозок безбарьерный и либеральный. Касательно международных маршрутов в этом году нашим министерством проведены переговоры с Россией по увеличению маршрутов из Нур-Султана в Москву До этого выполнялось 14 частот компанией Air Astana, в этом году добавили еще 7 авиакомпанией SCAT. На сегодня мы имеем порядка 6 авиакомпаний, выполняющие рейсы в Москву ежедневно, что, в свою очередь, скажется на снижении стоимости на пассажирский билет.

— Почему наблюдается такая разница в ценах на билеты? Не могли бы вы рассказать, из чего состоит стоимость? Какие параметры учитываются?

— Основные цифры остаются у авиакомпании. Это коммерческая тайна, но вы должны понимать, что билет за 1000 тенге — это акционная цена, которая будет доступна не на все места. Это будет порядка 30-40% мест в самолете, цены на другие пассажирские места будут немного другие и выше. Сегодня мы видим много игроков на внутреннем рынке, они начинают между собой соревноваться по открытию новых маршрутов и снижению стоимости авиабилетов. Мы наблюдаем сейчас, что FlyArystan открыл новые маршруты по изначально доступным ценам, но прежде всего, нужно понимать, что рынок не регулируется, он достаточно динамичный. Авиаперевозчик обращает внимание на дату перелета, на историю пользователя. Авиакомпании используют динамическое ценообразование, там стоит математическая модель, которая учитывает все эти показатели. После прозвучавшей критики касательно цен по некоторым направлениям министерством совместно с авиакомпанией создана рабочая группа по решению этих вопросов, привлечен Антимонопольный комитет, у которых есть полномочия и компетенции для внутренней проверки ценообразования.

— Какие результаты достигнуты в вопросе организации безопасности воздушных полетов? Как контролируется процесс соблюдения соответствия авиационных судов всем необходимым параметрам?

— На сегодня порядка 800 воздушных судов состоят в Национальном реестре, которые обслуживают порядка 40 инспекторов. Простая математика показывает, что наблюдается нехватка, поэтому в Национальном плане «100 конкретных шагов» был определен шаг 68 «О переходе на британскую модель регулирования авиации». Комитетом в прошлом году проделана большая работа. В этом году Глава государства подписал закон о переходе на новую модель авиационного надзора, который выражается в создании нового АО «Авиационная администрация Казахстана», которая впервые была наделена функциями контроля и надзора за субъектами рынка. Это предприятие позволит нам быть более мобильными к вызовам времени и рынка, позволит нам нанимать необходимое количество инспекторов с высокими квалификациями и платить им достаточно высокую отраслевую заработную плату.

В 2016 году после прохождения аудита ИКАО Казахстан занял достаточно высокий уровень безопасности — свыше 80 позиций, и на сегодня мы видим, что ряд казахстанских авиакомпаний прошел технический аудит Евросоюза и начали выполнять регулярные коммерческие перевозки в Европу. До 2016 года были существенные проблемы, были иные требования, которым Казахстан не соответствовал.

— Какая работа проводится по подготовке кадров авиационной отрасли?

— В прошлом году министерству и нашему комитету была передана Академия гражданской авиации, которая находится в Алматы и занимается подготовкой кадров — специалистов авиационной отрасли, включая пилотов, инженеров, диспетчеров. Предполагается, что тесное отраслевое сотрудничество поможет выпускникам академии повысить уровень облучения и добиться, чтобы все выпускники, которые заканчивают обучение, были 100% трудоустроены. Мы проводим регулярные встречи и совещания с потенциальными заказчиками, аэропортами, где мы спрашиваем, что можем изменить в учебных процессах. Обновляем и хотим все гармонизировать, чтобы наши выпускники были полностью трудоустроены. У нас в планах есть на базе академии начать обучать кадры из зарубежных стран.

— Насколько подготовлены кадры по диспетчерскому сопровождению гражданской авиации?

— В настоящее время общая численность диспетчерского состава - 700 человек. Ежегодная потребность диспетчеров составляет 35-40 человек. Обучение проводится в основном в собственном центре профессиональной подготовки, а также небольшими группами направляются в Латвию и Великобританию.

— В рамках государственного визита Президента Казахстана К. Токаева в Китай было подписано Соглашение между правительствами РК и КНР о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданской авиации. Какая работа будет проводиться в данном направлении? Какие проекты с китайскими партнерами уже запланированы?

— В ходе официального визита Главы государства в Китайскую Народную Республику 11 сентября 2019 года было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов, разработанное в целях создания правовой основы для проведения совместных поисково-спасательных операций в случае авиационных происшествий с воздушными судами обеих сторон. Соглашение позволит китайским специалистам участвовать в расследованиях, происшествиях у нас, аналогично наши инспектора могут участвовать в расследованиях в Китае. Это мировая практика, государства — члены ИКАО между собой такие соглашения подписывают, ратифицируют. В целом, это говорит о том, что Казахстан отвечает всем международным требованиям организации ИКАО.

Необходимость заключения такого соглашения определяется требованиями Международной организации гражданской авиации.

Подписанное соглашение планируется ратифицировать Парламентом Республики Казахстан. Дополнительно к этому соглашению будет разработано рабочее соглашение между авиационными администрациями Казахстана и Китая, где будет детально определен порядок взаимодействия сторон.

— Благодарю за интервью!