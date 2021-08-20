Как развивается эндовидеохирургия в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе прошла Международная научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный эндохирургический подход с применением современных средств визуализации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

Группа ученых из Украины, Москвы и Казахстана во главе с президентом Казахстанской ассоциации эндоскопических хирургов, д.м.н., профессором, заслуженным деятелем РК Владимиром Котлобовским в течение недели проводила мастер-классы на клинических базах Таразской городской многопрофильной, Жамбылской областной многопрофильной и областной многопрофильной детской больницах, делилась опытом по профилактике послеоперационных осложнений и лечению их с помощью эндоскопических средств, проводила практические занятия с тренажерами и симуляторами по направлению безопасной эндохирургии среди взрослых и детей.

В этом году исполняется 30 лет со дня проведения первой эндовидеохирургической операции в Республике Казахстан. За этот период, совпавший с 30-летием независимости, данный метод прошел немало испытаний и практик, однако сегодня он широко применяется на всех уровнях оказания хирургической помощи, начиная с крупных научных клиник и заканчивая центральными районными больницами.

За это время в отечественном здравоохранении произошли значительные изменения: кардиология и кардиохирургия, внедрение высокотехнологичных методов диагностики, лечения – все это позволило увеличить среднюю продолжительность жизни, повысить качество жизни.

Пандемия COVID-19 показала, что такие вопросы, как укрепление материально-технической базы, модернизация инфраструктуры, повышение профессионального уровня кадров медицинского персонала, являются неотложными.

За годы независимости Казахстана безопасная видеоэндохирургия сделала значительный прорыв в различных областях медицины, в том числе в детской хирургии.

В конце 80-х годов ХХ века появились специальные приборы, инструменты, оптические приборы и телевизионная техника, что позволило проводить стандартную полую хирургию без широкого разреза при помощи небольших проколов.

За сравнительно небольшой промежуток времени эндохирургия покорила весь мир, что, по мнению специалистов, можно сравнить с открытием асептики и антисептики, интубационной анестезии и других великих открытий.

Эндовидеохирургия - современное направление хирургического лечения, для которого характерно отсутствие традиционных послеоперационных рубцов, малая травматичность проводимых операций, быстрая реабилитация пациентов и возвращение к прежней жизнедеятельности.

После лапароскопических операций количество осложнений и средняя продолжительность периода нетрудоспособности после вмешательства резко снижается с 1-2 месяцев до 3-7 дней по сравнению с традиционным хирургическим лечением. Опыт и знания ученых, несомненно, будут способствовать дальнейшему развитию эндовидеохирургии в Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев лично посетил конференцию, где на базе таразской городской многопрофильной больницы зарубежные и казахстанские ведущие специалисты в течение недели провели 33 мастер-классов по эндовидеохирургии и практические занятия для жамбылских хирургов и врачей. В ходе конференции Жамбылской областной многопрофильной больнице был вручен сертификат на сумму 40 миллионов тенге на приобретение лазерного электрохирургического комплекса.