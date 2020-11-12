Как развивается экспорт в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области активно развиваются добрососедские отношения с зарубежными странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

По информации руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, общий объем экспорта за 8 месяцев этого года увеличился на 15,4% к периоду прошлого года, составив 305 млн долларов США. Несырьевой экспорт за январь-август 2020 года составил 123,8 млн долларов США. Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта области составляет 40,6%.

«Одно из важнейших направлений работы, которому Глава Государства уделил особое внимание в рамках Послания народу Казахстана - это развитие экспорта. Развитие внешнеэкономических связей с зарубежными странами являются одним из приоритетных задач. Экспорт осуществляется в 26 стран мира, из которых высокий экспортный интерес для области представляют такие государства как Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Республика Беларусь», - подчеркнул руководитель ведомства.

К слову, в области действуют порядка 50 компаний-экспортеров, которые производят подшипники, муку, мясные и молочные продукты, яйцо куриное, масло растительное, напитки, мешкотару из полиэтилена и полипропилена, авиационные изделия и др.

В ближайшее время состоится запуск новых экспорториентированных производств - комбикормового завода мощностью 18 тонн/час, птицефабрики мощностью 50 тыс. тонн в год и свинокомплекса мощностью 50 тыс. тонн в год (ЧК «Unicorn Holdings Ltd.») в Зерендинском районе, фермы производительностью 5000 килограмм осетровой икры в год (ТОО «Aqua Factoria») в Целиноградском районе и производства форели мощностью 500 тонн в год (ТОО «TAGA Group») в Коргалжынском районе.