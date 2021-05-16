Как развивается экономика региона рассказали в акимате Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О программе развития Жамбылской области на 2016–2020 годы рассказали в акимате региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления экономики и бюджетного планирования, в области выполнены два индикатора на 25%, но четыре индикатора остаются в работе. Из 18 проектов, не требующих государственных обязательств, выполнено 14. Показатели социально-экономического развития региона за 4 месяца 2021 года в целом хорошие, но имеется незначительное отставание по объемам строительства, сдачи жилья, транспортных перевозок и освоению бюджетных средств.

Областной показатель по строительству «подпортил» Меркенский район, где темп работ значительно замедлился. По товарообороту отстает Шуский район. Плохо осваивают бюджетные средства в Сарысуском районе.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отмечает, что показатели региона по всем направлениям необходимо улучшить до конца первого полугодия. Надо возмещать долги - задолженности в бюджет имеются по налогу на транспорт. Следует ускорить внедрение на улицах Тараза автоматизированной системы видеоконтроля «Сергек». В работу по устранению недоимок в бюджет должны активно подключиться и акимы районов.



