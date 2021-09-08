РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:04, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как развивается дорожно-транспортная инфраструктура ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске завершается первый этап развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Четыре года назад был принят ряд решений, которые на сегодняшний день практически полностью воплотились в жизнь. Глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram поделился подробностями о развитии дорожно- транспортной инфраструктуры ВКО, передает МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы заканчиваем строительство улицы Есенберлина с выходом на алматинскую трассу. Уже завершён проект улицы Сатпаева с выходом на самарскую трассу. Несколько затянулся ремонт дороги от понтонного моста до села Меновное, но, вместе с тем, мы расширили проезжую часть внутри этого населенного пункта и, также, обустроили выезд на дорогу республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алматы», - сообщил руководитель области.

    Следующим этапом, по словам акима, будет расширение трасс на выездах в направлении Алматы и Семея, а также увеличение проезжей части на нескольких улицах областного центра и продолжение улицы Астана.

    «Радует, что инвесторы интересуются городом и готовы вкладывать собственные средства в реализацию масштабных проектов», – отметил глава региона.

    «В 2022 году предусмотрена серьезная реконструкция улиц Семея, ремонтом будет охвачено 50 километров внутригородских дорог. Большое значение мы придаём строительству объездной трассы», – написал аким области.


    Теги:
    Дороги Даниал Ахметов Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!