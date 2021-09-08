Как развивается дорожно-транспортная инфраструктура ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске завершается первый этап развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Четыре года назад был принят ряд решений, которые на сегодняшний день практически полностью воплотились в жизнь. Глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram поделился подробностями о развитии дорожно- транспортной инфраструктуры ВКО, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас мы заканчиваем строительство улицы Есенберлина с выходом на алматинскую трассу. Уже завершён проект улицы Сатпаева с выходом на самарскую трассу. Несколько затянулся ремонт дороги от понтонного моста до села Меновное, но, вместе с тем, мы расширили проезжую часть внутри этого населенного пункта и, также, обустроили выезд на дорогу республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алматы», - сообщил руководитель области.

Следующим этапом, по словам акима, будет расширение трасс на выездах в направлении Алматы и Семея, а также увеличение проезжей части на нескольких улицах областного центра и продолжение улицы Астана.

«Радует, что инвесторы интересуются городом и готовы вкладывать собственные средства в реализацию масштабных проектов», – отметил глава региона.

«В 2022 году предусмотрена серьезная реконструкция улиц Семея, ремонтом будет охвачено 50 километров внутригородских дорог. Большое значение мы придаём строительству объездной трассы», – написал аким области.