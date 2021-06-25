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    14:40, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Как развивается детский спорт в Алматы, рассказал Бакытжан Сагинтаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о развитии детского спорта в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет реализован проект подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа. Это позволит детям от 4 до 17 лет бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. В этом году планируем охватить бесплатными кружками более 4 тыс. чел», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    Такой же подход, по его словам, распространяется и на спортивные секции. Бесплатными спортивными секциями в рамках подушевого финансирования с охватом 4,5 тыс. человек.

    «Для обеспечения спортивной инфраструктурой до конца года построим 6 физкультурно-оздоровительных комплексов в Жетысуском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах», - отметил аким.

    «За счет частных средств введен теннисный центр на территории КазНу им. Аль-Фараби. Продолжается строительство еще 5 крупных спортивных объектов за счет внебюджетных средств», - заключил Б. Сагинтаев.


    Теги:
    Спорт Акимат Алматы
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