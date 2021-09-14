Как развивается детский спорт в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматинской области проведено более 3 тысяч соревнований по различным видам спорта. Как развивается детский спорт в регионе и какие спортивные объекты планируется открыть в ближайшие годы, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления физической культуры и спорта акимата Алматинской области Нурбакыт Тенизбаев.

- Расскажите, сколько объектов для занятия физической культурой и спортом работают в Алматинской области?

- В Алматинской области для занятий физической культурой и спортом имеется 3718 единиц, в том числе объектов физкультурно-спортивного характера (ФОК) - 808, организаций образования (ОО) - 2652, спортивных школ (СШ) - 258 (в том числе в сельской местности - 2819, частных - 177). Среди них 26 стадионов, три Дворца спорта, 13 комплексов спортивных сооружений, два учебно-тренировочных центра сборных команд, 35 спортивных комплексов (в том числе 13 физкультурно-оздоровительных комплексов), одна лыжная база, 248 стрелковых тиров, четыре огневых поля, два яхт-клуба, один конькобежный стадион, 20 хоккейных кортов, 2187 плоскостных сооружений, 27 теннисных кортов, семь ипподромов, 53 бассейна, 910 спортивных залов, 179 пристроенных спортивных залов. По сравнению с 2019 годом, в 2021 году количество спортивных сооружений увеличилось на 131 единицу. В Алматинской области с 2015 по 2021 годы введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов.

- Как развивается детский спорт в регионе?

- Для развития детского спорта в Алматинской области реализуется механизм подушевого финансирования. В Алматинской области количество детей в возрасте от 4 до 18 лет составляет 507 432. В спортивных секциях занимается 204 271 ребенок (из них по линии организации среднего образования - 160 400, в детско-юношеских спортивных школах и спортивных школах-интернатах - 38 828, в платных спортивных секциях - 5 043 ребенка). В целях реализации механизма подушевого финансирования в текущем году было запланировано охватить 10 тысяч детей занятиями в спортивных секциях (2 процента от общего числа детей в области 507 432), и для этой цели выделен 1 млрд тенге из местного бюджета. Данный показатель планируется довести до 16 000 детей (3,2% от общей численности детей области) до конца 2022 года, до 20 000 детей (3,9% от общей численности детей области) до конца 2023 года.

В данное время оператору поступило 190 заявок от поставщиков, 30 заявок одобрены (футбол, шахматы, художественная гимнастика, дзюдо, қазақ күресі, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, таеквондо, грек-римская борьба, баскетбол, плавание, настольный теннис).

Кроме того, выдан 1651 ваучер (направление) для посещения детьми спортивных секций (ваучер выдается Порталом автоматически, по мере выбора секций родителями), по ним уже занимаются в спортивных секциях 1439 детей.

- Какие новые спортивные сооружения появятся в регионе в ближайшее время?

- В целях развития массового спорта рекомендовано строительство 30 малых физкультурно-оздоровительных комплексов и 127 стритворкаут-комплексов для населенных пунктов с численностью населения свыше 3 тысяч человек. В 2021 году в области ведется строительство шести объектов: это три ФОКа в рамках программы «Ауыл-ел бесігі» (село Шонжи Уйгурского района, село Баканас Балхашского района, село Достык Алакольского района), два ФОКа за счет местного бюджета (село Жансугурова Аксуского района, село Нарынкол Райымбекского района) и один объект по линии государственно-частного партнерства (по инжинерным сетям крытого плавательного бассейна в Талдыкоргане). Два ФОКа из указанных объектов введены в эксплуатацию в текущем году (село Баканас Балхашского района и село Нарынкол Райымбекского района).

До конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию один ФОК в селе Жансугурова Аксуского района. Строительство трех ФОК в селе Лепсинск Алакольского района, селе Чунджа Уйгурского района и селе Достык Алакольского района будет завершено в 2022 году.

На сегодняшний день имеют заключение государственной экспертизы на ПСД три ФОК: в селе Шелек Енбекшиказахского района, в Текели и Капшагай. Кроме того, в городе Талдыкорган начато строительство закрытого тренировочного зала для хоккея с шайбой. Все спортивные сооружения доступны для населения. Также имеющиеся и строющиеся спортивные сооружения внесут вклад в развитие детского и массового спорта.

- Можете отметить достижения спортсменов?

- С начала 2021 года подготовлено 10 мастеров спорта международного класса, 62 мастера спорта, 261 кандидат в мастера спорта и 104 спортсмена первого разряда. С начала года спортсмены области завоевали на республиканских и международных соревнованиях 2041 медаль (673 золотых, 595 серебряных и 773 бронзовых). В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на территории области проводятся спартакиады, турниры и первенства по видам спорта. С начала первого полугодия года в области проведено более 3 тысяч соревнований разных уровней по различным видам спорта.

- Спасибо за беседу!