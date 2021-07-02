НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как разрешился социально-трудовой спор крановщиков в столице, рассказал председатель Профсоюзного центра города Нур-Султана Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице неоднократно выходили на забастовки операторы башенных кранов из различных строительных организаций. Крановщики выдвигали требования о повышении заработной платы, ежегодной индексации заработной платы и улучшения условий труда, в том числе обеспечения питанием, сезонной спецодеждой. Наша цель - совместно с социальными партнерами обеспечить строгое исполнение законодательных актов, регулирующих трудовые отношения, добиться взаимопонимания и конструктивного диалога между работодателями и работниками. В этой связи, заслушав требования инициативной группы работников башенных кранов, им была озвучена позиция Федерации профсоюзов по урегулированию социально-трудовых отношений, даны разъяснения о законодательных нормах разрешения трудовых споров и необходимости ведения этой деятельности в рамках правового поля», - сказал Толеген Кунадилов.

Было отмечено, что в рамках каждого трудового спора Федерация профсоюзов готова предложить площадку для переговоров и помочь в соблюдении прав работников.

По данным центра, в результате совместной работы с социальными партнерами большая часть различных строительных компаний столицы повысила заработную плату крановщикам с 250 до 450-500 тысяч тенге.



