Как разрабатывался закон о физической культуре и спорте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. Спорт – это не только постоянные тренировки, олимпиады, соревнования, медали, победы и поражения. Вся деятельность в сфере спорта и физической культуры регулируется законом. Корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с одним из разработчиков Закона «О физической культуре и спорте» Гульсим Тулебаевой, которая отдала более 25 лет своей жизни правовому развитию этой сферы.



Гульсим Тулебаева работает руководителем службы правовой и кадровой работы Центра олимпийской подготовки «Астана».

«В 2000 годы началось становление нормативно-правовой базы в сфере туризма и спорта. Были разработаны и приняты законы о туристической деятельности и физической культуре и спорте, в том числе подзаконные акты. В настоящий момент в закон внесены изменения. В целом, закон работающий. В нем предусмотрены экономические основы деятельности, обеспечение жильем, права спортсменов, спортивных организаций, компетенция уполномоченных, местных исполнительных органов, развитие инфраструктуры спорта, спортивных сооружений, меры социальной поддержки социально-уязвимых слоев населения. Также в сфере спорта функционируют общественные организации – спортивные федерации. В этом законе расписаны права и обязанности спортивных федераций, Национального олимпийского комитета. Тем не менее, время не стоит на месте. Развивается экономика, с каждым годом в обществе появляются новые понятия. Конечно, и спорт развивается. Сейчас вносятся соответствующие изменения, находятся на согласовании у государственных органов», - сообщила юрист.

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Гульсим Тулебаева была основным исполнителем по закону о туристической деятельности. Согласовывала законопроект во всех государственных органах, отрабатывала в Правительстве. Тогда этим законом было определено лицензирование туристской деятельности. Туристская деятельность была поделена на туроператорскую и турагентскую деятельности.

Следующий закон – о физической культуре и спорте. По ее словам, было интересно работать над этим законом. Раньше Гульсим Тулебаева не «дружила» со спортом. Однако после многолетнего труда в этой сфере, начала активно заниматься физической культурой.

«Была создана рабочая группа. В те годы работали профессионалы своего дела, которые хотели внести что-то положительное. Тогда мы начали принимать участие в Олимпийских играх под флагом Казахстана, на международных соревнованиях. Также в те годы впервые была внедрена аккредитация спортивных федераций. Сейчас очень много спортивных федераций. Их деятельность должна соответствовать определенным нормам. Задача юриста – написать норму и правильно применить. В закон было включено пожизненное материальное обеспечение заслуженных спортсменов и тренеров», - отметила она.

Фотографии предоставлены героем материала

По ее словам, в любой сфере должны трудиться компетентные кадры.

«Когда обучаешься на юридическом факультете, ты не специализируешься на одной отрасли: юрист в сфере спорта или культуры. Мы приходим в одну сферу и начинаем в нее вникать, собирать информацию. Мне кажется, раньше законы выходили более качественно. По крайней мере, когда я работала. Возможно, все кроется в системе образования, не те знания дают наши вузы, не тех специалистов готовят. Когда мы пришли в Агентство по туризму и спорту, мы ориентировались на знания. Возможно, все кроется в системе образования. Не секрет, что многие люди работают не по специальности. Однажды делала анализ наших сотрудников по их образованию. 70% наших сотрудников имеют юридическое и финансовое образование, однако у них проблемы при написании писем. У нас также «хромает» подбор кадров», - сказала она.

За все эти годы, разрабатывая законы в сфере спорта, физической культуры и туризма, Гульсим Тулебаева отточила навыки, уже понимает всю суть работы в этой отрасли.

«Юрист должен думать на шаг вперед: как его решение отразится завтра на деятельности предприятия. Юрист должен предвидеть ситуацию, которая последует за принятием решения. Своим юристам говорю: изучайте документы. Если видите, что что-то не так идет, сообщайте руководству. Если подпишите документ сейчас, завтра наступит такая ситуация. Юрист должен думать на шаг вперед и подстраховывать свое руководство. Нужно развивать логику. Для этого следует изучать законодательство, быть в курсе всех изменений. Юрист должен быть объективным, порядочным и образованным. На юриста возлагается социальная ответственность. Он как проводник между обществом и человеком. Должен защитить интересы общества. Если возникает какая-то ситуация, он должен правильно применить норму права. Быстро среагировать, подсказать. Спорт – очень интересная сфера. Кога больше вникаешь и понимаешь, становится интересно. У нас еще нет юристов, которые бы занимались спортивным правом», - добавила она.