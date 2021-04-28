НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in). Информацию об этом опубликовал Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же. 9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора. 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных», - говорится в сообщении.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительным результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

«19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела. Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazVac (QazCovid-in) привились министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, Президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский совет» Талгат Нургожин», - сообщили в Минобразования и науки РК.