Как разрабатывается закон «О защите животных»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как разрабатывается закон «О защите животных»? Какие предложения поступают от общественников касательно улучшения норм законодательства ? На эти вопросы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» ответил заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как разрабатывается закон «О защите животных»?

- Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан: отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание, персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, защита животных от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Для реализации данных принципов закрепляются механизмы госрегулирования данных правоотношений путем установления требований, запретов и правил.

В целом, разработка законопроекта проходила в очень тесном контакте с зоозащитными организациями, и он обсуждался на всех площадках и уровнях.

Проект закона решает задачу по защите животных, а также задает вектор для будущих поколений.

- Какие предложения поступают от общественности и учитываются ли они при разработке закона?

- Проект закона разработан Минэкологии совместно с зоозащитниками и общественными организациями на базе Модельного закона СНГ «Об ответственном обращении с животными».

При обсуждении проекта закона особое внимание уделялось мнениям общественных, зоозащитных и ветеринарных организаций.

Также обсуждение с общественными, зоозащитными и ветеринарными организациями проводились на всех этапах законотворческого процесса.

Что касается конкретных предложений со стороны общественности, пожалуй, можно отметить одну из самых существенных – усиление ответственности за жестокое обращение с животными и обязательный учет домашних животных.

- Как ведомство решает проблему с бездомными животными ?

- Общество привыкло думать, что данная проблема подлежит решению только через отлов и умерщвление домашних животных, но идеология проекта закона заключается именно в гуманном отношении к ним. В этой связи предлагается осуществлять регулирование численности бродячих животных путем их стерилизации.

Конечно, данный подход потребует затрат бюджета, но такая мера, на наш взгляд, оправдана, и общественность полностью ее поддерживает.

Мы не говорим, что проблема бродячих собак и кошек решится одномоментно. Полагаем, что в среднесрочной перспективе мы сможем оценить эффективность предлагаемого подхода.

- Сколько в Казахстане насчитывается приютов для домашних животных? Какая поддержка им оказывается ?

- Сегодня учет мест (приютов) для животных не ведется, а их деятельность поддерживается в основном неравнодушными гражданами.

Вместе с тем, согласно проекту закона, местные исполнительные органы наделяются компетенцией по учету и правом на организацию строительства и содержание приютов для животных, а также осуществление их софинансирования. Также, в соответствии с проектом закона, наше ведомство наделяется компетенцией по утверждению правил деятельности приютов для животных. Данные меры несомненно позволят поддержать приюты для животных, урегулировать их деятельность и тем самым создать необходимые условия для содержания животных.

- Как ужесточается ответственность за жестокое обращение с животными?

-Проектом закона предлагается внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, в том числе в статью 316 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса: за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются такие же – 120 МРП и 30 суток ареста), жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного - штраф увеличен до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы, если то или другое деяние было совершено неоднократно, группой лиц, по сговору, с участием малолетних, в отношении нескольких животных, то штраф составляет 1000 МРП и ограничение свободы до одного года.

Также проектом закона предлагается установить административную ответственность за нарушение правил выгула домашних животных:

- на физических лиц в размере 10 МРП;

- на должностных лиц в размере 20 МРП;

- на юридических лиц в размере 30 МРП.

Законопроектом также предусмотрена санкция за повторное нарушение правил владельцами животных.

Данная практика заимствована из действующей системы наложения административной ответственности по статьям 143, 382, 383, 384 КоАП РК.

При повторном нарушении в течение года:

- на физических лиц в размере 20 МРП;

- на должностных лиц в размере 30 МРП;

- на юридических лиц в размере 40 МРП.

Учитывая, что правоприменительной практики именно по данным нормам ранее не существовало, целесообразнее будет определить размеры штрафов на уровне применяющихся по аналогичным статьям.

В дальнейшем, после анализа (минимум по истечении двух лет) выявленных правонарушений, размеры штрафов возможно будут корректироваться.

- Проводит ли министерство разъяснительную работу среди населения (особенно подрастающего поколения) по вопросам ответственного ухода, защиты, заботы и любви к животным?

- Для укрепления принципов гуманного обращения с животными предусмотрены положения по организации работы по просвещению и воспитанию населения нравственного, гуманного отношения к животными. Данные нормы предлагается реализовать следующими способами:

- информирование населения о законодательстве в области ответственного обращения с животными;

- преподавание курсов биоэтики или введение внеклассной работы по гуманному отношению с животными в системе образования;

- проведение выставок, семинаров и других мероприятий. Также проект закона наделяет местные исполнительные органы компетенцией по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных.

- Принимается ли во внимание международный опыт при разработке нового закона? И исходя из опыта какой страны или модели?

- Проект закона разработан на базе Модельного закона СНГ «Об ответственном обращении с животными», в том числе с учетом мировых практик в области обращения с животными.

В частности, к ним относится обязательный учет домашних животных с использованием изделий (средств) учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населениям предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

В целях систематизации данной работы регламентированы сроки предоставления информации об учтенных домашних животных ветеринарными службами и местными исполнительными органами.

- Какова позиция ведомства по отношению к циркам и зоопаркам?

- В рамках проекта закона учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных. Данная норма также будет отлагательной с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения мероприятий по ликвидации или реорганизации бизнеса. Эту меру внедрят с 2025 года, а для дельфинариев - с 2029 года.

- Еще одна актуальная проблема - содержание домашних животных в городских условиях. Существуют ли правила касательно того, как их выгуливать на улице?

- Проектом закона местные исполнительные органы наделяются компетенцией по разработке и утверждению правил содержания и выгула домашних животных. Также проектом закона установлены запрет на содержание и разведение в жилищах животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, а также требование по соблюдению ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, ветеринарных и гигиенических нормативов.

Кроме того, выгулу домашних животных посвящена отдельная статья проекта закона. В частности, установлены запреты:

1) на самовыгул собак;

2) выгул домашних животных лицами, неспособными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения;

3) на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, без намордника и поводка;

4) на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Также установлено, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных.