Как разрабатывается Социальный кодекс, рассказали в Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением проинформировал о том, как разрабатывается Социальный кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь комплекс мер социальной защиты и поддержки, оказываемый на различных этапах жизни, в зависимости от жизненной ситуации, будет систематизирован в новом Социальном кодексе. Работа по его разработке ведется по поручению Президента. При разработке кодекса сформированы основные подходы, направленные на качественное улучшение систем социального обеспечения. Первый - усиление мер по обеспечению социальных прав и гарантий. Второй - модернизация социальной поддержки граждан», - пояснил министр.

«Третий подход - внедрение интегрированной модели предоставления социальных стандартов (внедрение «Цифровой социальной карты». Четвертый - трансформация и реинжиниринг государственных услуг. Пятый - реформирование социальных институтов», - продолжил спикер.

«В перспективе принятие Социального кодекса позволит: создать единый источник знаний граждан о своих социальных правах и обязанностях; принять превентивные меры по обеспечению социальных прав и гарантий; повысить социальную защищенность граждан», – подчеркнул Серик Шапкенов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов заявил, что в 2021 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета предусмотрено 468 млрд тенге.