Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о цифровой платформе по назначению и осуществлению выплат гражданам в части арендной платы за жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе платформы «Отбасы банк» организован процесс подачи заявок с помощью ЭЦП и автоматической проверки соответствия заявителя требованиям программы. Алгоритм предлагает проверку данных заявителя путем интеграции с государственными базами всех необходимых госорганов. Предусмотрена возможность формирования договоров и онлайн регистрации в государственных базах данных на основе технологий Blockchain», - отметил министр.

По его словам, со стороны «Отбасы банк» подана соответствующая заявка совместно с заинтересованными государственными органами.