Как разместить агитационные материалы кандидатам в депутаты Мажилиса и кандидатам в депутаты маслихатов РК в МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общие условия предоставления АО «МИА «Казинформ» услуг на сайте www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, и кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан, участвующим в очередных выборах, назначенных на 10 января 2021 года, а также кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, участвующим в очередных выборах, назначенных на 11 января 2021 года.

АО «МИА «Казинформ» - собственник сайта www.inform.kz (далее - сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», на основании Указа Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 439 «О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», а также на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 21 октября 2020 года «О назначении очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан» информирует зарегистрированных кандидатов:

1) в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, а также кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан (далее – кандидат), участвующих в выборах, назначенных на10 января 2021 года;

2) в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана (далее – кандидат), участвующих в выборах, назначенных на 11 января 2021 года

о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления Интернет площадей для размещения на сайте материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы).

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам и кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется с 10 декабря 2020 года после 18:00 ч. по 8 января 2021 года включительно.

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18.00 часов 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года включительно.

Сайт предоставляет услуги на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом, либо с уполномоченным представителем кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Агитационные материалы предоставляются сайту не позднее, чем за один календарный день до даты размещения, согласно Приложению №1 к Приказу № 219-НК от 02.12.2020 г.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат обязан по требованию собственника сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на сайте осуществляется на основании выставленного собственником сайта счета на оплату/акта выполненных работ и счет-фактуры в течение пяти рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления на размещение на сайте агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам и кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан принимаются от зарегистрированных кандидатов собственником сайта каждый день кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акмешит 3, БЦ «Park Line», кабинет 407 (коммерческий отдел); с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления принимаются на размещение на сайте агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана принимаются от зарегистрированных кандидатов собственником Сайта с 27 декабря 2020 года по 09 января 2021 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акмешит 3, БЦ «Park Line», кабинет 407 (коммерческий отдел); с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления посредством факсимильной и Интернет-связи не принимаются.

Прайс-лист на размещение предвыборной агитации https://www.inform.kz/ru/price-list