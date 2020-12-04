Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Как разместить агитационные материалы кандидатам в депутаты Мажилиса и кандидатам в депутаты маслихатов РК в МИА «Казинформ»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Декабря 2020, 11:26
Как разместить агитационные материалы кандидатам в депутаты Мажилиса и кандидатам в депутаты маслихатов РК в МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общие условия предоставления АО «МИА «Казинформ» услуг на сайте www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, и кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан, участвующим в очередных выборах, назначенных на 10 января 2021 года, а также кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, участвующим в очередных выборах, назначенных на 11 января 2021 года.

АО «МИА «Казинформ» - собственник сайта www.inform.kz (далее - сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», на основании Указа Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 439 «О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», а также на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 21 октября 2020 года «О назначении очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан» информирует зарегистрированных кандидатов:

1) в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, а также кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан (далее – кандидат), участвующих в выборах, назначенных на10 января 2021 года;

2) в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана (далее – кандидат), участвующих в выборах, назначенных на 11 января 2021 года

о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления Интернет площадей для размещения на сайте материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы).

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам и кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется с 10 декабря 2020 года после 18:00 ч. по 8 января 2021 года включительно.

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18.00 часов 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года включительно.

Сайт предоставляет услуги на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом, либо с уполномоченным представителем кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Агитационные материалы предоставляются сайту не позднее, чем за один календарный день до даты размещения, согласно Приложению №1 к Приказу № 219-НК от 02.12.2020 г.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат обязан по требованию собственника сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на сайте осуществляется на основании выставленного собственником сайта счета на оплату/акта выполненных работ и счет-фактуры в течение пяти рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления на размещение на сайте агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам и кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан принимаются от зарегистрированных кандидатов собственником сайта каждый день кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акмешит 3, БЦ «Park Line», кабинет 407 (коммерческий отдел); с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления принимаются на размещение на сайте агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана принимаются от зарегистрированных кандидатов собственником Сайта с 27 декабря 2020 года по 09 января 2021 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акмешит 3, БЦ «Park Line», кабинет 407 (коммерческий отдел); с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления посредством факсимильной и Интернет-связи не принимаются.

Прайс-лист на размещение предвыборной агитации https://www.inform.kz/ru/price-list


СМИ   Выборы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом