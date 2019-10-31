Как районные акиматы столицы ведут подготовку к зимнему периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматы районов столицы совместно с коммунальщиками ведут плановые работы по подготовке столицы к зимнему периоду. Сколько спецтехники и рабочих рук будет очищать городские улицы от снега, узнавала редакция Елорда Инфо.

На территории Есильского района 230 улиц протяженностью 243 км. По информации акимата района, санитарную очистку осуществляют 23 подрядные организации. Всего в зимний период будет задействовано 536 ед специализированной техники. В их числе: ПМ - 83 ед, МТЗ трактор-щетка - 78 ед, самосвал - 164 ед, фронтальный погрузчик - 61 ед, МКСМ (прим. ред. - многоцелевая коммунально-строительная машина) - 17 ед, лаповый погрузчик - 20 ед, автогрейдера - 23 ед, пескоразбрасыватели - 32 ед, ротор – 8 ед, ручная механическая подметальная щетка - 50 ед.

Трудиться на благо района будет 761 дорожный рабочий.

Подрядные организации предоставят противогололедный реагент – 12 925 тонн, Айсмелт (прим. ред. - Icemelt - многокомпонентный гранулированный противогололедный реагент с антикоррозионными добавками) – 290 тонн.

На 2019-2020 годы снежный полигон будет расположен в районе ипподрома «Казанат». Определены два места снегоплавильных установок: очистные сооружения (далее – ОС) №2-1 ул. Ш. Бейсекова и №27 пересечение проспектов Улы Дала – Туран.

Для сведения, в 2017-2018 году на снежный полигон столицы из района было вывезено 986 053 кубометров снега.

Аким района Есиль Берик Жакенов в своем Instagram аккаунте заверил, что вопросы подготовки к зимнему периоду держит на личном контроле.

«Именно от усердного труда работников подрядных организаций зависят чистота и порядок нашей столицы. Поэтому беру вопросы по подготовке к зиме на свой личный контроль, чтобы задействованные сотрудники ответственно выполняли свои обязанности», - сообщил он.

В Сарыаркинском районе насчитывается 332 улицы протяженностью 232,8 км. Ежедневно санитарную очистку территории района осуществляют 20 подрядных организаций на 31 лоте. Общее количество техники составит 354 ед, из них: ПМ - 41 ед, МТЗ - 32 ед, самосвалов - 163 ед, фронтальных погрузчиков - 59 ед, МКСМ - 10 ед, лаповых погрузчиков - 16 ед, автогрейдера - 18 ед, пескоразбрасывателей – 14 ед, МТЗ ротор - 1 ед. Также задействуют 663 дорожных рабочих.

В 2018 году было вывезено 777 961 кубометров снежного покрова, с 1 января по 31 марта 2019 года - более 550 857 кубометров.

Общее количество улиц в районе Алматы – 342. Их протяженность составляет 290,72 км. Ежедневно санитарную очистку территории района осуществляют 11 подрядных организаций (11 лотов). Общее количество техники в зимний период составляет - 531 ед. В их число входит: ПМ - 90 ед, МТЗ – 46 ед, самосвалы – 238 ед, фронтальные погрузчики - 55 ед, МКСМ – 19 ед., лаповые погрузчики - 25 ед., автогрейдера – 27 ед, пескоразбрасыватели – 29 ед, МТЗ роторы – 2 ед.

Очищать улицы района от снега и наледи также будут 678 рабочих.

В том числе районный акимат объявил конкурс государственных закупок на сумму 145 млн тенге по механизированной уборке улиц в зимний период (уборка и вывоз снега). Механизированной уборкой (подметанием улиц) на данный момент занимается одна подрядная организация - ТОО «Астана Зеленстрой».

В 2017-2018 годы отсюда было вывезено 1 337 258 кубометров снежного покрова.

В районе Байконыр 216 улиц общей протяжённостью 249 км. По району санитарную очистку осуществляют 15 подрядных организаций. Всего в зимний период будет задействовано 278 ед. спецтехники и 403 дорожных рабочих. В число специализированной техники входят: ПМ - 23 ед., МТЗ трактор щетка - 10 ед., самосвал - 121 ед, фронтальный погрузчик -33 ед, МКСМ - 2 ед., лаповый погрузчик - 12 ед., автогрейдера - 15 ед., пескоразбрасыватели - 8 ед., ротор – 3 ед., ручная механическая подметальная щетка -28 ед.

В настоящее время у подрядных организаций имеются 9 тыс тонн противогололедного реагента. Месторасположение снежного полигона на 2019-2020 год запланирован в районе ЭКО полигона. Также определено место снегоплавильной установки - ОС «Можайского» на пересечении улиц Байыркум - Пушкина.

В зимний период 2018-2019 гг. было вывезено 125 тыс кубометров снега.

Ежегодно управлениями города Нур-Султана производятся работы по капитальному или среднему ремонту улиц по району, что повышает динамику роста убираемых площадей.