Как расширяется льготное кредитование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о мерах по расширению льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечная стоимость заемных средств для предпринимателей по программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» сейчас составляет 6%. В программе «Дорожная карта бизнеса 2025» размер кредита увеличен до 7 млрд тенге. Срок субсидирования составляет 5 лет», - сказал Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем глава МНЭ отметил, что по «Экономике простых вещей» сумма кредита не ограничена. А срок субсидирования 10 лет.

«Улучшен инструмент гарантирования. По «Дорожной карте бизнеса 2025» гарантии могут составлять 85% от суммы займа. По «Экономике простых вещей» гарантия составляет 50% от суммы кредита», - сообщил Руслан Даленов.

Министр добавил, что в программе «Дорожная карта бизнеса 2025» сняты отраслевые ограничения.

«Это позволяет малому и среднему бизнесу вне зависимости от рода деятельности стать участником программы и получить льготное финансирование», - пояснил Руслан Даленов.

Было отмечено, что по программе «Экономика простых вещей» значительно расширен перечень товаров и услуг. Общий объем возможного кредитования по данной программе увеличен до 1 трлн тенге.

Наряду с этим, Национальный банк запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, без отраслевых ограничений, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

Кредиты выдаются на 1 год под 8% на пополнение оборотных средств. На эту программу выделено 600 млрд. тенге.

«В целом для увеличения кредитования сняты многие ограничения, упрощены механизмы и увеличены суммы», - резюмировал Руслан Даленов.