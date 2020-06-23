+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 27 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как расширяется льготное кредитование в Казахстане

23 Июня 2020 09:54
Поделиться:
Как расширяется льготное кредитование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о мерах по расширению льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Льготное кредитование бизнеса по ставке в 6% запускают в Казахстане
Более 700 рабочих мест создано в Шахтинске в рамках Дорожной карты занятости Более 130 инфраструктурных проектов реализуются в столице в рамках ДКЗ – Кульгинов Определены лучшие регионы по лёгкости ведения бизнеса в Карагандинской области

«Конечная стоимость заемных средств для предпринимателей по программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» сейчас составляет 6%. В программе «Дорожная карта бизнеса 2025» размер кредита увеличен до 7 млрд тенге. Срок субсидирования составляет 5 лет», - сказал Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем глава МНЭ отметил, что по «Экономике простых вещей» сумма кредита не ограничена. А срок субсидирования 10 лет.

«Улучшен инструмент гарантирования. По «Дорожной карте бизнеса 2025» гарантии могут составлять 85% от суммы займа. По «Экономике простых вещей» гарантия составляет 50% от суммы кредита», - сообщил Руслан Даленов.

Министр добавил, что в программе «Дорожная карта бизнеса 2025» сняты отраслевые ограничения.

«Это позволяет малому и среднему бизнесу вне зависимости от рода деятельности стать участником программы и получить льготное финансирование», - пояснил Руслан Даленов.

Было отмечено, что по программе «Экономика простых вещей» значительно расширен перечень товаров и услуг. Общий объем возможного кредитования по данной программе увеличен до 1 трлн тенге.

Наряду с этим, Национальный банк запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, без отраслевых ограничений, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

Кредиты выдаются на 1 год под 8% на пополнение оборотных средств. На эту программу выделено 600 млрд. тенге.

«В целом для увеличения кредитования сняты многие ограничения, упрощены механизмы и увеличены суммы», - резюмировал Руслан Даленов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив