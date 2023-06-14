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    15:04, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Как рассчитываются отпускные и лечпособия для педагогов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как рассчитываются отпускные и лечпособия для педагогов, рассказала руководитель управления методологии оплаты труда Министерства просвещения РК Гулайым Токпанова в ходе онлайн-совещания на официальной странице ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отпускные рассчитываются для штатных сотрудников организаций образования, таких как директор, методист, заместитель директора, психолог, социальный педагог – данные педагоги являются штатными сотрудниками, поэтому их отпускные, как и всем педагогам, высчитываются из среднего дневного заработка. Лечпособие рассчитывается в размере должностного оклада, исходя из продолжительности трудового отпуска для педаговов 56 календарных дней. Те педагоги, для которых установлена нормативная рабочая нагрузка, в соответствии с Законом «О статусе педагога», – у них должностной оклад рассчитывается путем умножения должностного оклада на фактическую нагрузку на момент выхода в отпуск и деления данного произведения на нормативную учебную нагрузку. При этом, учитывается не та нагрузка, которая устанавливается при тарификации с 1 сентября, а так нагрузка, которую педагог фактически имеет», – сказала Г. Токпанова.

    Спикер также пояснила, что продолжительность отпуска определяется по периоду времени, фактически отработанному педагогом к моменту выхода в отпуск. Отпускные перечисляются педагогу не позднее трех дней до выхода в отпуска, а в случае, если педагог выходит в отпуск не по графику – не позднее трех дней после выхода в отпуск.

    Г. Токпанова также ответила на вопросы участников совещания, сообщив, что вся необходимая информация по порядку представления отпуска и выплаты отпускных, лечпособий размещена на официальном сайте министерства.

    Совещание прошло под председательством вице-министра просвещения РК Едила Оспан,

    В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений министерства, представители управлений образования, городских и районных отделов образования, руководители организаций образования.

    В презентации Г. Токпановой были представлены контактные телефоны управлений образования областей, городов Алматы, Астана и Шымкент по вопросам выплаты отпускных и пособий для оздоровления педагогам.


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