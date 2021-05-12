Как рассчитывается закуп медуслуг в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал о механизме расчетов закупа медуслуг в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения прозрачности и минимизации коррупционных рисков закуп медицинских услуг начиная с 2020 года реализуется на веб-портале. При проведении процедуры закупа медицинских услуг на 2021 год автоматически распределены объемы по видам медицинской помощи, оплата по которым осуществляется по подушевому финансированию (скорая помощь, ПМСП, онкология, туберкулез, психиатрия и наркология). Справочно. Основным критерием для расчета является наличие прикрепленного к медицинской организации населения», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также поделился планами на будущее.

«С 2022 года планируется автоматизация распределения объемов по стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи. В целях исполнения поручения Главы Государства по повышению к 2023 году заработной платы медработников в 2 раза выше средней заработной платы в экономике, разработаны единые подходы, согласно которым повышение производится путем установления соответствующих поправочных коэффициентов к должностному окладу», - отметил зампремьера.

В Правительстве привели дополнительную статистику: на 2021 – 2023 гг. всего выделено 1 141,5 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 805 млрд тенге (на 2021 год – 156,8 млрд тенге, на 2022 год – 255,1 млрд тенге, на 2023 год – 393,1 млрд тенге), за счет средств ОСМС – 336,5 млрд тенге (на 2021 год - 65,5 млрд тенге, на 2022 год – 106,6 млрд тенге, на 2023 год – 164,4 млрд тенге).



