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Как рассчитать пенсию до и после единовременных пенсионных выплат

Автор:  
Данияр Дауталиев
26 Апреля 2021, 12:59
Как рассчитать пенсию до и после единовременных пенсионных выплат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Каждый вкладчик Единого накопительного пенсионного фонда может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты, воспользовавшись прогнозным пенсионным калькулятором на сайте фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Калькулятор охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

«Выполнить расчеты легко и очень просто. Для этого в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все поля, такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и т.д. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz , то поля в калькуляторе заполняются автоматически и расчет будущей пенсии осуществляется буквально за два-три клика», - сообщили в фонде.

Далее можно увидеть результаты расчета будущих выплат из ЕНПФ, которые выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза). Кроме того, вы можно увидеть возраст, дату выхода на пенсию.

«Отметим, что сейчас вы можете увидеть выплаты согласно изменениям с 1 апреля 2021 года. Как ранее сообщалось, теперь размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ рассчитывается согласно новой методике осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. В соответствии с этой методикой размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год осуществления пенсионных выплат определяется путем умножения суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5 % и деления на 12. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации 5%. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, это также можно увидеть в расчетах пенсионного калькулятора», - отметили в фонде.

Кроме того, в пенсионном калькуляторе в личном кабинете доступна информация о сумме, превышающей порог достаточности и доступной к изъятию в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение.

При этом реализована возможность увидеть сумму своих будущих ежемесячных пенсионных выплат при единовременном изъятии пенсионных накоплений на целевые нужды. Это наглядно поможет вкладчику самостоятельно решить, стоит ли изымать пенсионные накопления в данный момент, либо получать намного более высокие пенсионные выплаты в будущем при достижении пенсионного возраста.

Также в случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста, появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете самостоятельно её сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ.


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