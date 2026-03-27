телерадиокомплекс президента РК
    13:45, 27 Март 2026 | GMT +5

    Как рассчитать и оплатить налог на транспорт в Казахстане

    Согласно статье 566 Налогового кодекса Республики Казахстан, налог на транспортные средства исчисляется казахстанскими налогоплательщиками самостоятельно. Агентство Kazinform рассказывает, как это сделать. 

    Рассчитать сумму налога можно с помощью электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz, а также мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы», рассказали в ДГД по Мангистауской области. 

    Для расчета необходимо указать:

    • год исчисления налога — 2025 год;
    • количество месяцев фактического владения транспортным средством;
    • вид транспортного средства;
    • объем двигателя.

    Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства. При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года.

    Например, для расчета налога за 2025 год используется МРП — 3 932 тенге. Налог на транспортные средства оплачивается по месту жительства физического лица.

    При оплате через банки или банкоматы необходимо указать следующие реквизиты:

    • код бюджетной классификации (КБК) — 104402;
    • код назначения платежа (КНП) — 911;
    • КНП для пени — 912.

    Для оплаты налога необходимо знать VIN-код — уникальный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. Он указан техническом паспорте автомобиля:

    • для легковых автомобилей — это номер кузова;
    • для грузовых — номер шасси.

    В случае отсутствия транспортного средства (в результате угона либо по иным причинам) владельцу необходимо предоставить в управление государственных доходов по месту жительства сведения из уполномоченного государственного органа, подтверждающие данный факт.

    Уплата налога на транспортные средства физическими лицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года. В Департаменте государственных доходов Мангистауской области напомнили, что уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина, и призвали своевременно исполнять налоговые обязательства.

    Зарина Жакупова
