Как рассчитать и оплатить налог на транспорт в Казахстане

Рассчитать сумму налога можно с помощью электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz, а также мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы», рассказали в ДГД по Мангистауской области.

Для расчета необходимо указать:

год исчисления налога — 2025 год;

количество месяцев фактического владения транспортным средством;

вид транспортного средства;

объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства. При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Например, для расчета налога за 2025 год используется МРП — 3 932 тенге. Налог на транспортные средства оплачивается по месту жительства физического лица.

При оплате через банки или банкоматы необходимо указать следующие реквизиты:

код бюджетной классификации (КБК) — 104402;

код назначения платежа (КНП) — 911;

КНП для пени — 912.

Для оплаты налога необходимо знать VIN-код — уникальный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. Он указан техническом паспорте автомобиля:

для легковых автомобилей — это номер кузова;

для грузовых — номер шасси.

В случае отсутствия транспортного средства (в результате угона либо по иным причинам) владельцу необходимо предоставить в управление государственных доходов по месту жительства сведения из уполномоченного государственного органа, подтверждающие данный факт.

Уплата налога на транспортные средства физическими лицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года. В Департаменте государственных доходов Мангистауской области напомнили, что уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина, и призвали своевременно исполнять налоговые обязательства.