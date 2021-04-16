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    14:23, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Как распределяются средства, выделенные для казахстанского кинопроизводства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов рассказал о механизме освоения средств, выделяемых для кинопроизводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замминистра, закон, принятый в 2019 году, несколько изменил прежнюю систему.

    «В соответствии с требованиями Закона РК «О кинематографии» от 3 января 2019 года, в целях обеспечения прозрачности производства конкурентоспособной кинопродукции и государственного финансирования, отбор кинопроектов осуществляется путем проведения открытых конкурсов, состоящих из нескольких этапов», - написал Нургиса Дауешов в ответе на запрос редакции.

    При этом, решение о финансировании кинопроектов принимается уполномоченным органом на основании положительного заключения экспертного совета и рекомендации межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

    Он уточнил, что средства будут выделяться в основном по принципу закупок из одного источника. Но для этого Государственный центр поддержки национального кино должен путем объявления открытого конкурса обобщить и внести на рассмотрение вышеназванного совета и межведомственной комиссии кинопроекты.

    «Финансирование кинопроектов будет освоено в рамках закона Республики Казахстан «О кинематографии», принятого 3 января 2019 года, и посредством портала государственных закупок в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39 Закона «О закупках товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг», - говорится в ответе.


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