Как распределяются квоты на рыбные хозяйства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов рассказал о принятых законодательных мерах по созданию благоприятных условий для рыбных хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с развитием товарного рыбоводства продолжается работа по созданию благоприятных условий для субъектов осуществляющих промысловое рыболовство, в связи с чем законодательно приняты следующие меры», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

Он перечислил данные меры.

Первое. Введена поквартальная оплата за пользование рыбными ресурсами вместо годовой. Ранее бизнес оплачивал платежи за вылов рыбы до получения разрешения, что являлось значительной финансовой нагрузкой и зачастую вынуждало большинство брать кредитные средства или изымать их из оборотных средств. Учитывая эти изменения, в марте текущего года приведены в соответствие правила выдачи разрешения на пользование животным миром.

Второе. Изменен механизм закрепления рыбохозяйственных водоемов, который предусматривает проведения аукциона, что позволило обеспечить прозрачность определения победителя, за которым будет закреплен водоем и исключить коррупционные риски.

Третье. Внесены изменения в Правила распределения квот в части перехода на принцип «больше зарыбляешь – больше квоты получаешь». Теперь, при распределении квот на вылов рыбы, основным критерием будет объемы зарыбления пользователями закрепленных водоёмов, которые осуществляют добычу естественных рыбных ресурсов.

Четвертое. Упрощена процедура переноса сроков запрета на рыболовство. Теперь территориальные подразделения Комитета имеют возможность оперативно принимать решения о переносе сроков запрета на лов рыбы, в зависимости от климатических условий того или иного года.