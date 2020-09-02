Как распределяют компьютеры среди школьников в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закуп и распределение компьютеров для школьников контролирует Антикоррупционная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В прямом эфире ANTIKOR.LIVE первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил, что создали рабочую группу с участием руководителя управления превенции и добропорядочности Дамира Хабибулина. Прежде всего, для того, чтобы не допустить коррупции при закупе и распределении техники.
«На заседании рабочей группы выбрали единого организатора закупок в лице Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования. Специалисты центра изучили техническую спецификацию», - рассказал Н.Жахин.
Из девяти претендентов требованиям соответствовали три поставщика. Всего регион закупает около 12 тысяч единиц компьютерной техники. У завода им.Кирова закупают 1980 компьютеров по цене 199 тысяч тенге. ТОО «Best Buy01» - поставит 7444 ноутбука по цене 158 тысяч тенге за единицу. Планшеты в количестве 2566 штук стоимостью 45 тысяч тенге каждый - ТОО «КазИнтерсервис».
Вместе с Н.Жахиным в прямой эфир выходила заместитель руководителя управления образования Айгуль Хасенова. Она сообщила, что 28 августа школьникам, которые обучаются в дистанционном режиме, передали 15 422 единицы техники.
«Чтобы процедура распределения техники была прозрачной, было рекомендовано создать в каждой учебной организации комиссию с привлечением родительской общественности. По итогам четвертой четверти мы делали анализ потребности в технике. Мы раздали технику перед началом учебного года, которая имелась в наличии, а мы покупаем новую. Как только придут компьютеры, мы поменяем технику, которую передали детям, на новую, современную. Потребность полностью закрыли», - сказала А.Хасенова.
- Общественный контроль начал проверки объектов образования в Акмолинской области
- Баланс трудовых ресурсов необходимо учитывать еще в школах – эксперт
- Когда устранят технические неполадки с дистанционным обучением в Алматы
- Принять меры по содействию в трудоустройстве выпускников просят депутаты
- Уверен, что нынешнее Послание Президента станет стратегией казахстанского успеха - ученый
- Казахстанские школьники завоевали серебро и бронзу на Европейской географической олимпиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана