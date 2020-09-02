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Как распределяют компьютеры среди школьников в СКО

2 Сентября 2020 15:07
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Как распределяют компьютеры среди школьников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закуп и распределение компьютеров для школьников контролирует Антикоррупционная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В прямом эфире ANTIKOR.LIVE первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил, что создали рабочую группу с участием руководителя управления превенции и добропорядочности Дамира Хабибулина. Прежде всего, для того, чтобы не допустить коррупции при закупе и распределении техники.

«На заседании рабочей группы выбрали единого организатора закупок в лице Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования. Специалисты центра изучили техническую спецификацию», - рассказал Н.Жахин.

Из девяти претендентов требованиям соответствовали три поставщика. Всего регион закупает около 12 тысяч единиц компьютерной техники. У завода им.Кирова закупают 1980 компьютеров по цене 199 тысяч тенге. ТОО «Best Buy01» - поставит 7444 ноутбука по цене 158 тысяч тенге за единицу. Планшеты в количестве 2566 штук стоимостью 45 тысяч тенге каждый - ТОО «КазИнтерсервис».

Вместе с Н.Жахиным в прямой эфир выходила заместитель руководителя управления образования Айгуль Хасенова. Она сообщила, что 28 августа школьникам, которые обучаются в дистанционном режиме, передали 15 422 единицы техники.

«Чтобы процедура распределения техники была прозрачной, было рекомендовано создать в каждой учебной организации комиссию с привлечением родительской общественности. По итогам четвертой четверти мы делали анализ потребности в технике. Мы раздали технику перед началом учебного года, которая имелась в наличии, а мы покупаем новую. Как только придут компьютеры, мы поменяем технику, которую передали детям, на новую, современную. Потребность полностью закрыли», - сказала А.Хасенова.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Олеся Жуковень

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