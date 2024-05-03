Как распределяют гуманитарную помощь в Петропавловске пострадавшим от паводка

С начала наводнения в Петропавловск прибывает гуманитарная помощь не только из Казахстана, но и зарубежных стран. Как организован ее прием и раздача – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Первые машины с гуманитарным грузом прибыли в регион 12-го апреля. Территорию для его приема и 12 контейнеров для хранения безвозмездно выделил местный предприниматель Дмитрий Шарапаев. До сих пор гумпомощь поступает сюда. Здесь ее принимает, разгружают, сортируют и сразу же направляют по заявкам в пункты выдачи.

- С первых дней контролируют поступление и раздачу гуманитарной помощи общественники. Никого из местных исполнительных органов, акиматов здесь нет. Есть представители неправительственных организаций, палаты предпринимателей, филиала партии Amanat. Нам помогают волонтеры, курсанты Академии, военнослужащие. Условно мы эту территорию назвали центральным складом. Сюда стекается вся гуманитарная помощь. В пунктах выдачи, которые разделены по зонам подтопления, есть списки пострадавших. По ним и выдается гумпомощь. Мы отпускаем оперативно по заявкам все, что у нас есть. Никто ничего не прячет и не складирует. В контейнеры мы убираем груз просто для того, чтобы он не промок. Дожди ведь идут, - рассказал заместитель исполнительного секретаря филиала партии Amanat Болат Данияров.

Фото: Олеся Жуковень

Он добавил, что много груза идет по линии Ассамблеи народа Казахстана. Несколько дней назад китайская компания Ютонг, с которой работают петропавловские перевозчики, привезла запчасти для автобусов и вместе с ними гуманитарную помощь.

- Буквально все регионы Казахстана отправляют нам грузы. В первые дни Костанай отправил только воды 20 тонн. Приезжала помощь из Карагандинской, Туркестанской, Жетысу областей, Алматы, Астаны, Павлодара и других регионов. Примечательно, что собирают гуманитарку отдельными аулами и районами. Жители сами формируют груз и отправляют нам. Например, жители аула Карнак Туркестанской области собрали помощь и привезли на Газели с прицепом, разгружать здесь помогали всей семьей. Большое спасибо всем. То, чем мы гордимся и за счет чего живем – это наше единство и сплоченность, которые в трудные минуты особенно заметны, - сказал Болат Данияров.

Фото: Олеся Жуковень

Фото: Олеся Жуковень

Везут в регион все: от воды и туалетной бумаги до резиновых лодок, генераторов и мотопомп. Последних немного, но и за каждую благодарны североказахстанцы. Мотопомпы востребованы были в Есильском и Кызылжарском районах, когда воду нужно было откачивать из подтопленных домов. По заявкам акимата отправляли. На очереди – Петропавловск. В городе вода постепенно уходит, и имеющиеся еще в наличии мотопомпы будут использовать для осушения домов. Есть немного обогревателей, которые тоже понадобятся петропавловцам, вернувшимся в дома, которые две недели простояли в воде.

- Практически в каждом гуманитарном грузе была вода. Все знали ситуацию с водоснабжением в нашем городе. Много спасательных жилетов поступало. В ходу была мешкотара, перчатки и резиновые сапоги. Их передавали военнослужащим, которые занимались укреплением защитных сооружений. Будем раздавать лопаты, ведра, метлы, тачки – этого немного, но понадобится для наведения порядка на территориях, откуда ушла вода. Есть немного ветродуек и обогревателей, которые тоже понадобятся людям при возвращении в подтопленные дома. Сейчас регион нуждается больше всего в мотопомпах, обогревателях, нужны средства бытовой химии, дезинфекции, гигиенические, - сказал Болат Данияров.

Фото: Олеся Жуковень

Наибольшая сложность возникает при приеме груза, который отправляется без накладных. Люди ведь собирают все от чистого сердца и не составляют опись. Работающие в пункте приема гуманитарных грузов видят поступившее по мере выдачи и тогда только могут учесть. Когда груз с накладными, гораздо легче вести подсчет.

- На 1 мая поступило 1 150 тонн гуманитарного груза. Вчера вышли из Алматы еще две фуры. Думаю, на этом поток гуманитарной помощи завершится. Сейчас мы ведем подсчет и опись имеющегося. Все, что имеется, выдаем по мере поступления заявок. Они будут еще поступать, когда люди вернутся домой. Многие ведь остались буквально безо всего, - добавил Болат Данияров.

Всего в Петропавловске работают три официальных пункта раздачи гуманитарной помощи: на стадионе «Карасай», во Дворце спорта и по улице Чкалова, 48.

- На «Карасае» обслуживаются жители Подгорья и Косогора, 131-го километра, во дворце спорта – жители Заречного, Тепличного, по Чкалова, 48 – жители Хромзавода и Прибрежного. На каждом из пунктов работают общественники, волонтеры от 15 лет и старше, задействованы жители подтопленных микрорайонов, которые там обслуживаются. Они формируют заявки, видят, что приходит, собирают пакеты, которые направляются их же соседям. Есть старшие по улицам. Они занимаются формированием заявок, имеют все актуальные данные по пострадавшим. Они же в специально созданных чатах сообщают, где можно получить гуманитарную помощь, что поступило. Все списки оцифрованы, в базе есть вся информация о том, что получила каждая конкретная семья. По спискам шла выдача продуктовых наборов, постельного белья. Поэтому если кто-то, например, не получил постельное, обязательно получит при его поступлении. Все учтено. Одежду мы сразу старались передавать в городской дом культуры, на складах вместе с продуктами не держим. Когда люди будут возвращаться домой, они тоже получат помощь. Мы раздаем все, что приходит в наш регион. Все максимально открыто и каждый может поучаствовать, помочь в раздаче помощи, - прокомментировала координатор единого фронт-офиса волонтеров «Біз біргеміз» Елена Семидоцких.

Фото: Олеся Жуковень

Нынешней весной Северо-Казахстанская область пережила настоящее наводнение. Паводок по своим масштабам многократно превысил показатели 2017-го года, считавшегося наиболее сложным. Уровень перелива воды через гребень плотины на Сергеевскоом водохранилище достиг 425 см, чего не наблюдалось за всю историю его существования. Вода со льдом сметала все на своем пути, рушила опоры линий электропередач, размывала дороги. Подтопленными оказались 3 898 домов, эвакуированными - более 14 тыс. человек. Вода постепенно уходит и начинается подсчет нанесенного ею ущерба. В Петропавловске начали строить дома для тех, чье жилье восстановлению не подлежит. Водоснабжение в городе еще осуществляется из альтернативных источников. Оценить масштаб произошедшего можно будет только, когда вода полностью освободит все дома и территории.