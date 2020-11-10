Как распределяется гуманитарная помощь, рассказали в СК «Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проведенном мониторинге на наличие лекарств в регионах рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со второй декады октября Антикоррупционной службой совместно с общественностью и СМИ в городах Нур-Султан и Алматы и во всех 14 областных центрах проведен мониторинг на наличие лекарств в медорганизациях, а также двухмесячного запаса. Мы отдельно отделили его на складах и опечатали для резерва. (…) Средства индивидуальной защиты для медработников местными исполнительными органами закуплены самостоятельно из резерва Правительства и создан трехмесячный запас медорганизаций. Дополнительно местные исполнительные органы в рамках стабилизационных фондов тоже закупили СИЗы», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

«Кроме того, Правительством дополнительно проработан вопрос создания резервов СИЗ (средства индивидуальной защиты - прим. ред.) в объеме полученной гуманитарной помощи – это 400 тысяч одноразовых защитных костюмов, которые также будут храниться на четырех хабах Единого дистрибьютера в качестве дополнительного резерва для использования в случае возможной новой волны», - добавил он.

Спикер отдельно остановился на вопросе распределения гуманитарной помощи.

«В рамках проведения срочных мероприятий по недопущению задержки гуманитарных грузов уже разработана и внедрена модель предварительного информирования, когда документы в рамках поставки гуманитарной помощи высылается заблаговременно. Фактически, когда прилетает самолет, у нас уже имеется полный пакет документов, отработанный с таможенными службами и Минздравом, а также разнарядка для поставки его в медорганизации. В этой связи также определена ответственность во всех структурах, которые курируют эту гуманитарную помощь – это таможни в аэропортах и акиматах. Также обеспечен прозрачный мониторинг распределения данной гуманитарной помощи с общественностью и представителями Антикоррупционной службы. Вся информация по прибытию гуманитарных грузов, а также отгрузка в регионы вплоть до конкретной медорганизации публикуется на сайте ежедневно и обновляется», - заключил Е. Искалиев.