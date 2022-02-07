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Как распознать рак пищевода, рассказал онкохирург  из СКО

7 Февраля 2022 20:14
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Как распознать рак пищевода, рассказал онкохирург  из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году рак пищевода выявили у 34 человек. Годом ранее – у 38 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления здравоохранения, на учете с различной стадией рака пищевода сейчас состоят 70 человек. За два года от этого заболевания скончался 31 североказахстанец. В прошлом году смертность была ниже уровня 2020-го года в два раза.

Онкохирург областного онкологического центра Виктор Фрешер отметил, что на ранней стадии рак пищевода не проявляет себя, человек не чувствует дискомфорта, пока не сформируется опухоль. Тогда появляются первые признаки рака пищевода: становится трудно употреблять твердую пищу, больной ощущает, что в области грудины будто стоит «ком».

«При развитии болезни появляется боль в глотке, отдающая в верхние отделы спины, между и над лопатками, возникает часто тошнота и рвота. Из-за невозможности правильно питаться появляется дистрофия, человек слабеет, теряет в весе, у него появляется анемия, постоянное чувство голода, язык обложен беловато-серым налетом. К неспецифическим проявлениям рака пищевода можно отнести постоянный сухой кашель из-за раздражения трахеи, появление осиплости голоса, кашель с мокротой, в которой можно обнаружить примесь крови, изжогу и неприятный запах изо рта, повышается температура», - сказал В. Фрешер.

Считается, что под действием различных раздражающих факторов возникает хроническое воспаление пищевода – эзофагит, который затем перерождается в злокачественные новообразования. К таким факторам относятся курение и злоупотребление крепкими алкогольными напитками, погрешности в питании, некачественная питьевая вода, содержащая тяжелые металлы, химические ожоги пищевода, работа на вредном производстве, употребление очень горячих напитков, механические повреждения слизистой пищевода при приеме твердой пищи или инородного тела.

В. Фрешер добавил, что рак пищевода обычно не имеет быстрого течения, развивается медленно, по сравнению с другими подобными заболеваниями. Существуют несколько методов лечения заболевания. Выбор зависит от стадии рака, возраста и общего состояния больного.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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