Как распознать финансовую пирамиду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Агентства, финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения. Чаще всего такие организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая часть пирамид действует в форме интернет-проектов, через сайты и социальные сети.

Основные признаки любой финансовой пирамиды - вложение ощутимой суммы денег и обещание сверхприбыли, обязательное привлечение новых партнеров и отсутствие лицензии на получение денежных средств от граждан.

Финансовые пирамиды требуют вложения ощутимой суммы и гарантируют возврат уже преумноженных средств за короткое время.

Кроме этого, важным признаком финпирамид является отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.

Как объясняют в Агентстве по финансовому мониторингу, финансовая пирамида - это мошеннический проект, в который активно заманивают вкладчиков.

Есть три основных признака финпирамид, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, даже самые богатые люди не могут преумножить свое состояние на 100 и более процентов за короткое время. Максимальная ставка по депозитам в банках Казахстана составляет 11% в год. Во-вторых, за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности. В-третьих, организаторы финпирамид используют различные инструменты морально-психологического давления: навязчивую рекламу, многочисленные рассылки в мессенджерах и другие манипуляции в виде «помощи» и «советов».

Только в 2021 году Агентством пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.

Вот какие финпирамиды выявлены за последнее время в различных регионах Казахстана.

Так, в Актюбинской области сотрудниками территориального департамента Агентства пресечена компания «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды. Установлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков. Следствием установлены следующие виды «пакетов»: «белый», «черный», «золотой» и «титановый», стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 евро. Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 217 части 1 УК.

В Акмолинской области выявлена компания «River Coins Limited» с признаками финансовой пирамиды, в отношении которой начато досудебное расследование по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года. Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

При этом характерно, что компания «River Coins Limited» не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

Инвестиционная компания «Antares Limited» действовала на территории Павлодарской области. В ее деятельности присутствовали признаки финансовой пирамиды – средства граждан привлекались путем проведения тренингов по инвестициям. При этом участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет сотрудника компании в Kaspi Bank. Затем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.

В качестве дополнительного стимула за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами. Ведется досудебное расследование.

В Западно-Казахстанской области финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» присвоили средства более 400 граждан. Эти финпирамиды были организованы двумя жительницами Уральска. Они создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту Kaspi Gold.

Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность. Всего в финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге. Организаторы осуждены на пять лет лишения свободы каждая.

Также в чатах WhatsApp была организована финансовая пирамида в Туркестанской области. В территориальный департамент Агентства обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду. В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за три дня» и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду. Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение Kaspi.kz. На данный момент сумма ущерба, нанесенного обратившимся лицам, составляет более 24 миллионов тенге.

В заключение можно привести некоторые схемы присвоения чужих денег, выявленные специалистами Агентства по финансовому мониторингу.

Группы в мессенджерах. Некоторые граждане привлекают других граждан, их сбережения и обещают мгновенный заработок. Например, «вложи 5000 тенге и через неделю получишь 10 000 тенге». Если вас включили в группу в мессенджере, нужно ее удалить.

Различные приложения для смартфонов либо сайты для заработка. Такие сайты обычно рассказывают о каких-то новых технологиях, в которые можно вложить деньги. Вкладчика называют инвестором. На самом деле это не так. Даже если в приложении либо на сайте показывают ваши деньги и сколько вы якобы заработали – когда вы захотите их перевести себе на карту, у вас это не получится. Нельзя посещать такие сайты и нельзя устанавливать приложения от неизвестных компаний. На сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка есть список компаний, которые могут привлекать ваши средства и имеют лицензию на привлечение инвестиций.

Торговля криптовалютами. На территории Казахстана торговля криптовалютой запрещена. Торговать ей можно только на территории МФЦА. Защитить себя можно, позвонив в МФЦА и узнав, имеет ли право компания, привлекающая ваши деньги, торговать криптовалютой

Организации, похожие на сетевой маркетинг. В мире много компаний, работающих по принципу сетевого маркетинга. И сетевой маркетинг похож на финансовую пирамиду, но занимается продажей реальной продукции. А финпирамиды продают не физические вещи. Например, это могут быть билеты на круизы, путевки на курорты и тому подобное. Защитить вас может только договор, в котором указано наличие ответственности за невозврат денег.

Финансовый «котел». Такие мошеннические схемы формируются среди небольшого круга лиц. Один организатор занимается сбором средств под предлогом помощи другим в трудных финансовых ситуациях. Но, увы, этого не происходит. Никто не ведет учет собранных средств. Все средства находятся на счету организатора, который распоряжается ими как ему захочется.

Потребительские кооперативы. В этом случае мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобили. Для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. Схема приобретения выглядит очень просто: выбрав объект, пайщик вносит первоначальный взнос от его стоимости, оставшуюся сумму доплачивает кооператив, которая выплачивается пайщиком в течение 10 лет. При этом приобретенный объект передается пайщику после выплаты полной стоимости. Но для приобретения объекта первому пайщику необходимо привлечь трех пайщиков, для покупки этим трем пайщикам необходимы вложения девятерых пайщиков, и так схема выстраивается в виде пирамиды. Когда уже некого привлечь для обеспечения жильем последних пайщиков, потребительский кооператив закрывается, а пайщики остаются ни с чем.

В случае, если вы стали жертвой финансовой пирамиды или столкнулись с подозрительной компанией, АФМ призывает незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия +7 7172 708 478.