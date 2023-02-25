Как распознать аллергию: рекомендации врача

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все больше людей обращаются к медикам за помощью с жалобами на аллергию. О том, как и почему она возникает, причинах и последствиях на онлайн-брифинге рассказала главный внештатный аллерголог управления общественного здравоохранения Астаны, доктор медицинских наук, председатель ОО «Казахское общество иммунодефицитов» Елена Ковзель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Проявление аллергических заболеваний очень разнообразно, иногда они могут беспокоить пациента с первых месяцев рождения до старости и также сочетаться друг с другом.

Наиболее распространенными из них врач назвала аллергический ринит (риноконъюнктивит, сенная лихорадка), бронхиальную астму, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, крапивницу и отек Квинке, анафилаксию, аллергические васкулиты. Внешние (клинические) проявления аллергии зависят от пути попадания аллергена в организм. Так, при гиперчувствительности к пыльце растений наблюдаются реакции со стороны глаз, носа или дыхательных путей и легких. При употреблении аллергена в пищу появляются реакции со стороны желудочно-кишечного тракта или кожи, однако может вызывать и приступ бронхиальной астмы или ринит.

«В основе развития аллергических заболеваний имеется наследственная предрасположенность. Первые проявления аллергических заболеваний могут беспокоить ребенка с 3-4 месяцев жизни и в дальнейшем развиваться в так называемый атопический марш. Это последовательность клинических проявлений аллергии у человека, имеющего генетическую предрасположенность. Первыми признаками являются атопический дерматит и пищевая аллергия, пик которых приходится на первые два года жизни. Степень чувствительности к аэроаллергенам продолжает увеличиваться до школьного возраста, к 5-ти годам может присоединиться сенсибилизация к бытовым аллергенам. Однако не у всех детей атопический марш реализуется полностью, он может быть прерван на любом этапе», - пояснила Елена Ковзель.

По ее словам, важным для развития аллергических заболеваний является профилактика, чтобы начальные проявления заболевания не прогрессировали в более тяжелые.

По происхождению аллергены могут быть простыми химическими веществами, бытовыми, грибковыми, лекарственными, пищевыми, микробными, а также животного или растительного происхождения. Организм контактирует с аллергенами, поступающими ингаляционно (через вдыхаемый воздух), контактно, с пищей или инъекционно.

Наиболее тяжелыми аллергическими заболеваниями являются острые проявления в виде анафилаксии, тяжелой крапивницы и отека Квинке, бронхиальной астмы.

«Лечение аллергических заболеваний зависит от конкретного заболевания, но выявление причинно-значимого аллергена и его элиминация или профилактические мероприятия по уменьшению контакта с ним, является первым этапом лечения. При несоблюдении этого, полный контроль состояния пациента будет невозможен. Медикаментозная терапия назначается врачом в зависимости от заболевания, тяжести течения и возраста пациента. На фармацевтическом рынке имеются много лекарственных препаратов, но выбор их должен сделать врач», - подчеркнула Елена Ковзель.

Важным в снижении распространенности аллергических заболеваний, тяжести их течения являются многие факторы, такие как уменьшение загрязнения окружающей среды поллютантами, выхлопными газами, своевременная стрижка газонов, уход за газонами в местах проживания, чистота систем кондиционирования, здоровый образ жизни, занятие спортом.