Как распознать аллергию: рекомендации врача
Проявление аллергических заболеваний очень разнообразно, иногда они могут беспокоить пациента с первых месяцев рождения до старости и также сочетаться друг с другом.
Наиболее распространенными из них врач назвала аллергический ринит (риноконъюнктивит, сенная лихорадка), бронхиальную астму, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, крапивницу и отек Квинке, анафилаксию, аллергические васкулиты. Внешние (клинические) проявления аллергии зависят от пути попадания аллергена в организм. Так, при гиперчувствительности к пыльце растений наблюдаются реакции со стороны глаз, носа или дыхательных путей и легких. При употреблении аллергена в пищу появляются реакции со стороны желудочно-кишечного тракта или кожи, однако может вызывать и приступ бронхиальной астмы или ринит.
«В основе развития аллергических заболеваний имеется наследственная предрасположенность. Первые проявления аллергических заболеваний могут беспокоить ребенка с 3-4 месяцев жизни и в дальнейшем развиваться в так называемый атопический марш. Это последовательность клинических проявлений аллергии у человека, имеющего генетическую предрасположенность. Первыми признаками являются атопический дерматит и пищевая аллергия, пик которых приходится на первые два года жизни. Степень чувствительности к аэроаллергенам продолжает увеличиваться до школьного возраста, к 5-ти годам может присоединиться сенсибилизация к бытовым аллергенам. Однако не у всех детей атопический марш реализуется полностью, он может быть прерван на любом этапе», - пояснила Елена Ковзель.
По ее словам, важным для развития аллергических заболеваний является профилактика, чтобы начальные проявления заболевания не прогрессировали в более тяжелые.
По происхождению аллергены могут быть простыми химическими веществами, бытовыми, грибковыми, лекарственными, пищевыми, микробными, а также животного или растительного происхождения. Организм контактирует с аллергенами, поступающими ингаляционно (через вдыхаемый воздух), контактно, с пищей или инъекционно.
Наиболее тяжелыми аллергическими заболеваниями являются острые проявления в виде анафилаксии, тяжелой крапивницы и отека Квинке, бронхиальной астмы.
«Лечение аллергических заболеваний зависит от конкретного заболевания, но выявление причинно-значимого аллергена и его элиминация или профилактические мероприятия по уменьшению контакта с ним, является первым этапом лечения. При несоблюдении этого, полный контроль состояния пациента будет невозможен. Медикаментозная терапия назначается врачом в зависимости от заболевания, тяжести течения и возраста пациента. На фармацевтическом рынке имеются много лекарственных препаратов, но выбор их должен сделать врач», - подчеркнула Елена Ковзель.
Важным в снижении распространенности аллергических заболеваний, тяжести их течения являются многие факторы, такие как уменьшение загрязнения окружающей среды поллютантами, выхлопными газами, своевременная стрижка газонов, уход за газонами в местах проживания, чистота систем кондиционирования, здоровый образ жизни, занятие спортом.