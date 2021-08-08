Как раскрывают преступления четвероногие стражи порядка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Собака - не просто друг человека, а верный товарищ на службе. С помощью служебно-розыскных собак было раскрыто множество преступлений. Корреспонденты МИА «Казинформ» наведались в Центр кинологической службы столичного департамента полиции, чтобы наглядно посмотреть, как работают четвероногие стражи порядка. Подробнее в нашем материале.

В кинологическом центре нас встретила Акбота Енсебаева – инспектор-кинолог со стажем. К слову, несколько лет назад девушка спасла из пожара двоих детей. Мне, как человеку, который до жути боится собак, было не страшно находиться среди овчарок рядом с Акботой.

«Мы не содержим агрессивных собак, которые нападают на человека. Питомцев используем исключительно для раскрытия преступлений», - сказала Акбота Енсебаева.

Каждый день служебные собаки проходят через разные испытания. Обитателей кинологического центра - 45. Есть разные породы. Вы встретите тут немецкую, бельгийскую овчарку, даже огромного алабая. Этих собак кинологи используют при поиске и обнаружении взрывчатых и наркотических веществ, в розыскной службе «по горячим следам» и одорологической (то есть, по запаху) идентификации.

«Мы также работаем с криминалистами. Приезжаем на место происшествия, где собака изымает запах. Допустим, лежит труп, а рядом – нож. Криминалисты изымают запах с ножа, а потом приносят к нам в лабораторию. Мы сравниваем запах с ножа с запахом подозреваемого и выявляем, относится ли первое ко второму. Четвероногие питомцы служат в этом случае детектором», - рассказала инспектор-кинолог.

Каждый питомец помещен в клетку, за клеткой располагается ложе на зимнее время. У собак есть свой распорядок дня: завтрак, обед, ужин, тренировки и служба – работа на месте происшествия. Кормят их несколько раз в день сухим кормом. У собак занятные клички: Зениткой, Вектором, Кессой, Рокки, Тайсоном, Дерпой, Герой, Юмой, Ираном и Дикой их прозвали инспекторы-кинологи, с которыми они не разлей вода.

«В основном привозим собак из Алматы. ДВД специально закупает такую породу собак. А дальше дрессируем, готовим к службе. Когда питомцы попадают в кинологический центр, сначала их тестируют на поведение, активность, то, каким методом лучше дрессировать. Бывает, что некоторые собачки не любят играть, но хорошо питаются, их называем пищевиками. Их тренируем с помощью еды. То есть, лакомый кусочек прячем в кармане, потом показываем, какие упражнения нужно выполнить, чтобы добраться к еде. Если успешно выполняет все упражнения, вознаграждаем едой», - пояснила Акбота Енсебаева.

После прохождения тестирования за каждым кинологом закрепляют двух собак. Нужно уделять внимание каждому питомцу, инспекторы следят за их чистотой, дрессировкой, к тому же есть общие курсы, спецкурсы дрессировки.

Еще один увлекательный метод обучения – игровой. По словам кинолога, собаки забывают обо всем на свете при виде любимой игрушки.

Предмет красного цвета в руках у Акботы Енсебаевой – любимая игрушка питомцев, иными словами, апартировка.

«Собаки так любят поиграть с ней, что готовы пойти на все. Мы называем ее джекпотом. Если собака хорошо работает на месте происшествия, по возвращении в центр даем апартировочный предмет, чтобы она вдоволь поиграла и отдохнула», - пояснила инспектор-кинолог.

Акбота Енсебаева 15 лет трудится на этой службе. «Если бы не нравилась работа, так долго не находилась бы здесь. К тому же с собаками работать легче», - призналась она.

В основном собаки служат до восьми лет. Если не потеряют рабочие качества, могут работать до 10 лет.

У каждого из 45 питомцев ванна, уколы, витамины по расписанию. Часто навещают ветеринары-врачи, чтобы понаблюдать за их состоянием. Каждая собачка работает в определенном направлении: кто-то ищет наркотики, а кто-то взрывчатые вещества.

«Недавно пропал мальчик в садике. Наши специалисты нашли его живым и невредимым. Также был случай, когда приходил криминалист и поработал с собакой по факту угона машины. Был изъят запах из руля, из подозреваемого. Криминалисты дали положительное заключение, наш питомец пригодился в службе», - рассказала инспектор-кинолог.

Ловкость и навыки первым продемонстрировал Ирис. Он из публичных служебных собак, поэтому славно позирует на камеру, чувствуя свою значимость. Он вдоволь поиграл перед тем, как приступить к выполнению задания.

Упражнения для питомцев проводятся на большой площадке. Старый автобус служит дополнительным «снарядом» для экспериментов.

В целом, Ирис занимается поиском взрывчатых веществ. А сейчас задача у него другая – найти в большом пространстве имитатор наркотических средств. Небольшую дозу имитатора кинолог поместила в маленький пакет и спрятала в старом автобусе под спинкой стула.

Как только инспектор дала команду «Ищи», Ирис начал задорно лаять и обходить поле. Осторожно питомец подкрался к автобусу, начал принюхиваться к дверце, столам.

Несколько раз осмотрев автобус, резко остановился возле спинки стула, где спрятали имитатор.

Собачка окинула взглядом кинолога, чтобы сообщить о найденном веществе. Инспектор похвалила питомца за хорошо проделанную работу и отпустила поиграть дальше.

Когда находят необходимое, некоторые собачки подают знак: кто-то садится, кто-то прибегает к кинологу, а кто-то застывает на месте или лает. Когда питомец находит взрывчатое вещество, нежелательно, чтобы он делал резкие движения. В такие моменты лучше принюхаться издалека и застыть на месте, чтобы не наступить на взрывчатку.

Вот так выглядит имитатор, который спрятали на спинке стула. По словам кинолога, от работы с ним нет никаких негативных последствий для питомцев.

«Если хотите, чтобы собака находила наркотические вещества, в апортик кладем имитатор, затем его прячем где-нибудь. Имитатор в виде порошка, как аналог наркотического вещества. После того, как спрятали, питомец начинает искать свою игрушку, вместе с ней он принюхивается к наркотическому веществу, так и находит. Имитаторы не вредны собачке, это лабораторно доказано. На наркотики их не подсаживаем. Как можно вколоть, допустим, героин собаке? У них есть свои особенности. Собака может запоминать миллион запахов. На 47% больше у них развито чувство обоняния», - пояснила Акбота Енсебаева.

По ее словам, у каждого человека есть присущий только ему запах. Собака принюхивается к последней одежде, которую надевал пропавший. По этому запаху питомец определяет, где находится человек. Непрерывно собачка может искать 20-30 минут.

Чтобы «изъять запах», берутся специальные фленелевые тряпочки, также используется фольга.

«Допустим, в многоэтажке нашли труп. Фланелью покрывают все предметы, к которым ранее прикасался умерший. З апах можно изъять, например, из телефона. Затем заворачиваем фланель в фольгу. Фольга нужна, чтобы к фланели подпитался запах. Через 15-20 минут фланель опускаем в баночку и даем понюхать собачке. Эти запахи хранятся у нас до пяти лет», - рассказывает Акбота Енсебаева.

С собакой по кличке Арабика провели другой интересный эксперимент. Перед питомцем стояла задача: среди многих других найти запах одного из сотрудников кинологической службы.

В ходе эксперимента Арабика столкнулась с разными запахами, которые были изъяты из портфеля, из коробок с украшениями, с куртки, с поверхности, где лежало золото, из спиртного напитка и так далее.

Образец запаха инспектора поместили в миску под номером 7. В остальные положили дополнительные запахи, чтобы запутать собачку. Перед тем, как дойти до финала, Арабике пришлось обойти все миски с запахами.

После тщательного поиска Арабика остановилась возле миски под номером 7. Уверенности ради собачка принюхалась к миске и поглядела на хозяина.

Прочитав на лице инспектора-кинолога мысль: «Ты молодец», Арабика начала вертеть хвостом, прыгать, словно чувствуя, какой она важный сотрудник. Так и есть на самом деле, ведь благодаря четвероногим друзьям раскрываются самые разные преступления и виновные не уходят от наказания.