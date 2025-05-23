Как радикалы хотели взорвать «Пирамиду» в Астане

Радикализация в тени: как появилась угроза

В начале 2010-х годов в Центральной Азии фиксировался рост активности деструктивных религиозных течений, в том числе и на территории Казахстана. Радикальные группы, действовавшие в подполье, пропагандировали идеи отказа от светского устройства общества, призывали к насильственным действиям и использовали религиозную риторику для оправдания экстремизма.

На этом фоне в Астане была зафиксирована деятельность религиозной ячейки, члены которой проходили идеологическую обработку в закрытых группах. По данным Комитета национальной безопасности, они вели скрытый образ жизни, поддерживали контакт с радикально настроенными элементами из других регионов Казахстана. Свою цель обозначили так – подрыв устоев государственной системы и дестабилизация ситуации в столице через теракт, способный вызвать общественный резонанс.

– Это была кропотливая работа, где мы устанавливали участников и их намерения. Однако на тот момент, когда в органы поступила первичная информация о составе группы, количестве и ролях ее участников, ничего известно не было, и добыть информацию представлялось крайне проблематичным, – рассказал разработчик КНБ.

Члены ячейки действовали конспиративно: встречи проходили в арендованных квартирах, общение велось с соблюдением определенных условий. Для передачи информации использовались мобильные телефоны, приобретенные специально для контактов внутри группы. Именно с этими лицами, по данным следствия, и планировались противоправные действия на территории столицы.

Оперативная разработка: как появилась «Снежная вьюга»

Информация о подозрительной активности группы начала поступать в органы на раннем этапе – в середине 2012 года. Сотрудники ДКНБ по Астане зафиксировали нескольких молодых мужчин, ранее не привлекавших внимания правоохранительных органов, контактирующих с известными радикальными проповедниками, в том числе посредством социальных сетей и мессенджеров.

В ходе оперативной разработки были проведены негласные мероприятия, прослушивание телефонных переговоров, видеонаблюдение, сбор информации через внедренный агентурный аппарат. В КНБ пришли к выводу, что группа не ограничивается идеологической агитацией – ее участники обсуждали конкретные планы по совершению диверсий.

– Оперативные работники приходили ко мне – я изначально давал правовую оценку всем их действиям. То есть мы рассматривали, как правильно документировать их работу, какие разговоры они ведут с подозреваемыми, есть ли в этих разговорах признаки преступлений – например, пропаганды терроризма или распространения радикальных религиозных идей. И когда в материалах накапливалось достаточно доказательств, можно было сказать, что подозреваемые, грубо говоря, «наговорили себе на статью». На тот момент это была, например, статья 256 – пропаганда терроризма, – поведал сотрудник КНБ.

В сентябре 2012 года на уровне центрального аппарата КНБ была утверждена операция под условным названием «Снежная вьюга». Ее целью стало документирование подготовки теракта, задержание подозреваемых и пресечение возможной атаки до выхода на реализацию.

Цель – Дворец мира и согласия

Одним из центральных элементов в планах радикальной группы стал Дворец мира и согласия. «Пирамида», как ее называют в народе, спроектированная британским архитектором Норманом Фостером, один из узнаваемых символов столицы. Здесь проходили съезды лидеров мировых и традиционных религий, международные конференции и мероприятия высокого уровня.

После установления контакта с потенциальными участниками им предлагали отправиться в Сирию, где предусматривалось проживание и денежное вознаграждение за участие в боевых действиях. Как правило, они соглашались на такие условия. По данным следствия, в состав группировки входили пять мужчин и одна женщина.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

– Все эти правила, которых они придерживались, – это именно ваххабитское, такфиритско-джихадистское направление. Сегодня это, как раковая опухоль, разъедающая исламский мир изнутри. Взрыв должна была осуществить молодая жена одного из лидеров ячейки – ее целенаправленно готовили к роли смертницы, – рассказал теолог Марат Смагулов.

Один из участников группы – ранее судимый, отбывавший наказание в местах лишения свободы. В его взглядах сформировался своеобразный симбиоз радикального ислама и уголовных понятий. Он умел убеждать, манипулировать. Именно он начал готовить молодую девушку – жену одного из лидеров ячейки – к роли смертницы. Убеждал ее, что совершить теракт – значит исполнить благое предназначение, стать шахидкой, и что это якобы будет для нее великим знамением.

Согласно данным следствия, члены группы рассматривали здание как «эпицентр разложения» и «символ компромисса с неверными». Они планировали проникновение в здание и подрыв взрывного устройства, изготовленного из компонентов, собранных кустарным способом. Особую тревогу у силовиков вызвало то, что один из предполагаемых дней нападения совпадал с мероприятием с участием иностранных делегаций.

Финансирование через ограбление

Одной из особенностей подготовки теракта стало решение радикалов профинансировать преступление за счет ограбления. В качестве цели был выбран ювелирный магазин в районе рынка «Артем». По информации КНБ, группа заранее изучала режим охраны объекта, маршруты патрулирования полиции, камеры видеонаблюдения, точки входа и выхода.

Фото: скрин видео Jibek Joly

Согласно разработанному плану, группа намеревалась совершить стремительное вооруженное нападение на ювелирный магазин с целью изъятия драгоценностей. Похищенные ценности планировалось использовать для финансирования последующих преступлений. После ограбления злоумышленники должны были скрыться на заранее подготовленный «конспиративный адрес» – квартиру, где уже находились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Это место рассматривалось как база для дальнейшей подготовки к теракту.

В октябре 2012 года в оперативных материалах впервые появилось упоминание о закупке оружия. Один из участников приобрел обрез охотничьего ружья, другой – холодное оружие. Изъятые в ходе последующего обыска записи содержали схему помещения, описание расположения витрин, расчет времени реагирования полиции.

Нейтрализация группы

После двух месяцев непрерывного наблюдения оперативный штаб пришел к выводу о готовности группы к активным действиям. Решение о задержании было принято в срочном порядке, чтобы не допустить даже частичной реализации плана.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

В декабре 2012 года, в ходе тщательно спланированной спецоперации, сотрудники «Арыстана» совместно с бойцами КНБ произвели задержание всех участников группы. Один из задержанных в момент захвата находился в пути к месту предполагаемого ограбления, при нем был обнаружен рюкзак с оружием, маской и средствами связи.

– Когда задержанные поняли, что им могут грозить реальные сроки, начали оправдываться. Один из них говорил: «Я просто приходил на эти сборы чай попить, поесть. Ничего такого не преследовал – оказался невольным соучастником», – рассказал один из сотрудников КНБ.

Обыски по местам проживания подозреваемых выявили целый арсенал материалов для изготовления самодельной бомбы. Также были изъяты флеш-накопители с видеоматериалами экстремистского содержания и аудиофайлы с проповедями запрещенных религиозных деятелей.

– Традиционный ислам, исповедуемый нами, казахами, всегда отличался толерантностью. Наши предки никогда не использовали религию как повод для убийств или для того, чтобы клеймить кого-то как «кяфира» или неверного. Напротив – они были известны своим гостеприимством и миролюбием, – подчеркнул теолог М. Смагулов.

Судебный процесс и приговор

Следствие длилось несколько месяцев. В 2013 году дело было передано в суд. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 22 до 31 года. Обвинения включали в себя:

подготовку террористического акта;

участие в экстремистском сообществе;

незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ;

покушение на совершение разбоя.

Суд проходил в закрытом режиме по соображениям государственной безопасности. По итогам рассмотрения дела, все фигуранты были признаны виновными и получили от 5,5 до 10 лет лишения свободы. Один из обвиняемых дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, за что получил смягчение наказания.

Значение операции и уроки для системы безопасности

Операция «Снежная вьюга» продемонстрировала важность проактивной позиции спецслужб. Угроза, возникшая в недрах общества, не всегда очевидна для внешнего наблюдателя. Ни один из участников группы не имел судимостей, не состоял на учете, не привлекал внимания правоохранительных органов до начала подготовки теракта.

– Первое, чему мы должны учить молодежь сегодня, – это медиакритическое мышление и умение проводить сопоставительный анализ. Если молодой человек находит какую-то информацию в интернете, он должен сверить ее, например, с сайтом муфтията. Должен пойти в мечеть, спросить у имама или устаза: правильно ли это? Вот здесь пишут одно, а этот шейх говорит другое. Такие вещи познаются только через сохбат – живое общение, когда человек сидит с устазом, задает вопросы, ведет беседу, – подытожил М.Смагулов.

Угрозу удалось выявить благодаря слаженной работе аналитических подразделений КНБ, взаимодействию с местными структурами, внедрению агентуры и использованию современных методов наблюдения.

Спустя более десяти лет после событий, операция по-прежнему рассматривается как образцовая в плане координации, скорости реагирования и минимизации риска для гражданского населения. Казахстан продолжает уделять приоритетное внимание вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом.