Как работают выездные прививочные бригады в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выездные бригады Жамбылской области проводят вакцинацию работников различных предприятий и крупных организаций против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, на сегодняшний день для проведения вакцинации открыто 36 прививочных кабинетов, оснащенных холодильниками-морозильниками с температурой -18°С и ниже.

«Для проведения вакцинации против КВИ в трудовых коллективах работают 18 выездных прививочных бригад, - пояснили в ведомстве. - Они используют термоконтейнеры рефрижераторного типа с холодильной установкой. Транспортировка вакцины осуществляется с сохранением «холодной цепи». В составе мобильной бригады - врач-терапевт и медсестра».

В ведомстве отметили, что выездные прививочные бригады посещают коллективы и прививают сотрудников предприятий без отрыва от производства. Перед этим врачи проверяют у работников предприятий артериальное давление и ритмы сердца. Если показатели в норме, то можно делать прививку. После введения вакцины пациент направляется к врачу на 30 минут.

В ходе проведения вакцинации медицинские организации, выездные (передвижные) прививочные бригады ежедневно дают информацию о проведенных прививках, отказах, медицинских противопоказаниях и использовании вакцины в модуле «Вакцинация» медицинской информационной системы.

«Коллективный иммунитет достигается, когда вакцинируется не менее 60% взрослого населения страны. Это позволит отменить все карантинные ограничительные меры. До конца года в области планируется привить более 600 тысяч жителей», - пояснили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.

Население Жамбылской области составляет более 1,1 млн жителей.

С 1 февраля 2021 года в регион поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V».