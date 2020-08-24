Как работают возобновившие деятельность объекты в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области разрешили функционировать ряду объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Туркестанской области организациям, объектам туризма, в том числе гостиницам, санаториям, отелям, домам отдыха, туристическим базам, разрешено работать с 24 августа. Однако рабочая мощность данных пунктов обслуживания не должна превышать 80%.

Также туркестанцам разрешены прогулки, посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группой не более трех человек или членами одной семьи. Однако в таких местах граждане обязаны постоянно носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Кроме того, разрешено работать салонам красоты, парикмахерским. Однако граждане должны заранее записаться на получение услуги. Такие объекты будут обслуживать только в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов. В таком же режиме будут функционировать фитнес- и спортивно-оздоровительные центры, работа бассейнов приостановлена.

Также согласно постановлению, общественный транспорт будет курсировать только в рабочие дни с 06:00 до 21:00, в выходные дни его работа будет приостановлена. В общественном транспорте пассажирам необходимо обязательно носить маски. Междугородние, межрайонные пассажирские перевозки пока не будут возобновлять движение.

Кроме того, ограничивается деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, компьютерных клубов, караоке, бильярдных, боулинговых центров, фудкортов, банкетных залов, офисов, детских игровых площадок и аттракционов в крытых помещениях, батутов, спортивных залов, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков.

Объекты общественного питания функционируют в рабочие дни с 10:00 до 21:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с заполняемостью до 30 мест, без коллективных мероприятий, с соблюдением социального расстояния не менее двух метров.

В целом, все объекты и население до окончания карантина должны строго соблюдать все необходимые меры безопасности. Не соблюдающие их будут привлекаться к ответственности в рамках закона.