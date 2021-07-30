Как работают волонтеры СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как в Северо-Казахстанской области работают волонтеры, на брифинге рассказала руководитель центра общественного развития и информации Анастасия Волкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам А.Волковой с начала года волонтеры провели 660 мероприятий и охватили более 7,4 тысячи человек.
«Каждый день почти 300 волонтеров ежедневно оказывают помощь в решении повседневных проблем нуждающихся, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Зимой и в начале весны регулярно проводили акцию «Делай добро»: убирали снег во дворах ветеранов, тружеников тыла, инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров. Волонтеры-медики оказывали посильную медицинскую помощь дедушкам и бабушкам», - рассказала А.Волкова.
Волонтеры организовали мастер-класс, на котором вязали и шили для детей из многодетных семей и дома ребенка вещи, игрушки и защитные маски.
Зимой проводили акцию для работающих на улице сотрудников коммунальных предприятий «Горячее сердце» по бесплатной раздаче чая, баурсаков и пирожков.
Весной по всей области провели экологический субботник-акцию «Чистая планета».
В июне 59 волонтеров-доноров сдали 26 литров донорской крови.
Волонтеры оказывают помощь полицейским в проведении профилактических и рейдовых мероприятий, участвуют в поиске пропавших людей. Волонтеры-медики выезжают вместе с бригадами скорой помощи. Волонтеры-зоозащитники оказали помощь и нашли дом 250 животным. Экологические отряды волонтеров очистили более 550 га территории и вывезли более 17 тонн мусора.
«Это лишь часть работы, которую проводят волонтеры. В целях стимулирования волонтеров и пропаганды благотворительности планируется проведение «Слета волонтеров Северо-Казахстанской области «АСАР» с награждением лучших волонтеров и меценатов области», - сказала А.Волкова.
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