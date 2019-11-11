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вчера 14:18
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Как работают в гололед травмпункты столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 2 дня в столичные травматологические пункты обратились 60 человек, в том числе 29 детей, с травмами, полученными на улице из-за гололеда, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В Нур-Султане травматологическую помощь оказывают 4 травмпункта и 20 травматологических кабинетов в поликлиниках.
Так, трамвпункт Городской больницы № 1 обслуживает население района «Есиль». Травмпункт Центральной дорожной больницы - жителей района «Сарыарка», НИИ травматологии и ортопедии - районов «Алматы» и «Байконур». При этом детей города обслуживает травмпункт Городской детской больницы № 2.
Кроме того, в часы работы поликлиник с 8.00 до 20.00 ч. в этих учреждениях работают травматологические кабинеты, куда пациенты могут обратиться по месту прикрепления (справочная информация через 109).
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