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Как работают в Алматы объекты культуры и спорта

24 Января 2022 12:53
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Как работают в Алматы объекты культуры и спорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы заместитель акима Ержан Бабакумаров рассказал о функционировании учреждений спорта, культуры и искусства, а также о работе волонтерских организаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, на сегодня все организации и спортивные объекты города работают в штатном режиме.

Возобновлены все учебно-тренировочные процессы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 19 театров, из них 10 государственных и 9 частных. Всего 10 концертно-зрелищных, досуговых организаций, из них 6 республиканских и 4 городских.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы, приостановлено проведение мероприятий во всех учреждениях культуры и искусства. Подведомственные учреждения управления культуры перешли на ограниченный режим работы - 70-80% штатных сотрудников работают онлайн. В офлайн-режиме работают только зоологический парк и архив города Алматы.

Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Алматы также запрещены коллективные богослужения в культовых объектах (мечети, церкви, храмы и др.).


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#Алматы   #Культура   #Спорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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