Как работают тревожные кнопки «SOS» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-тура столичные полицейские показали, как работает тревожная кнопка «SOS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тревожная кнопка «SOS» предназначена для использования в чрезвычайных ситуациях. Также эту кнопку можно использовать в случае, если вы не ориентируетесь в городе. Допустим, вы плохо знаете улицы, заблудились - в таких случаях за помощью можно обратиться к сотрудникам, нажав тревожную кнопку «SOS». Запросы граждан поступают в центр оперативного реагирования, а затем сотрудники полиции отрабатывают их», - сказал полковник полиции, начальник местной полицейской службы столичного департамента полиции Арман Айтмагамбетов.

На сегодня в столице установлены 13 тревожных кнопок «SOS». В полиции отметили, что ожидается увеличить их количество.

Первый заместитель начальника департамента полиции Бакытжан Малыбаев также рассказал, сколько человек уже воспользовались услугами «SOS».

«Не только при чрезвычайной ситуации, но и в повседневной жизни можно использовать тревожную кнопку. Сегодня поступает 200-250 звонков по линии тревожных кнопок «SOS». Это неложные или неподдельные вызовы. Горожане действительно проверяют, как работает тревожная кнопка. У жителей также вызывает интерес то, действительно ли полицейские ответят на их звонки», - добавил Бакытжан Малыбаев.