Как работают ТРЦ в условиях карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, после снятия режима ЧП начали возобновлять свою работу торгово-развлекательные центры. К примеру, с 20 мая открылись торговые центры в Нур-Султане, а с 25 мая распахнули двери в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в торгово-развлекательных центрах Mega Silk Way в Нур-Султане, Mega Alma Ata и Mega Park на первом этапе возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны. Вторым этапом планируется открытие фудкорта и фудхолла, в рамках третьего этапа – открытие объектов развлечений. Даты зависят от эпидемиологической ситуации в городе и будут сообщены дополнительно.

Согласно требованиям акимата Алматы на входе в ТРЦ установлены дезинфекционные тоннели.

Данное оборудование оснащено распылителем, который под высоким давлением распрыскивает сертифицированное дезинфицирующее средство. Механизм срабатывает благодаря датчику движения.

На входах в ТРЦ проводится мониторинг состояния посетителей при помощи медицинских и стационарных тепловизоров.

В сети ТРЦ MEGA используются cтационарные тепловизоры Dahua с высокой точностью (погрешность измерения температуры составляет всего +/-0,2–0,3 градусов). Они позволяют осуществлять измерение температуры в потоке людей. При обнаружении посетителя с высокой температурой тепловизор издает тревожный сигнал. Этому посетителю будут рекомендовать покинуть территорию и обратиться к врачу.

В ТРЦ установлены санитайзеры для обработки рук. В санитайзерах используется многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием.

В ТРЦ работают специальные санитарные бригады, которые каждый час обрабатывают дезинфекционными средствами все поверхности, с которыми чаще всего соприкасаются посетители - поручни эскалаторов и лестниц, лифты, кнопки банкоматов и каждые три часа – полы.

Проводится регулярное проветривание торговых центров, дезинфекция приточно-вытяжных установок, кварцевание комнат матери и ребенка.

Специальным дезинфекционным составом также обрабатывается прилегающая территория ТРЦ.

Арендаторы сети ТРЦ MEGA получили указания от администрации: на регулярной основе проводить дополнительные меры санитарной обработки и дезинфекции всех поверхностей в помещениях, установить санитайзеры для дезинфекции рук. Все продавцы работают в индивидуальных средствах защиты.

Во время карантина действуют правила пребывания посетителей в бутиках, в частности, один человек на 4 кв. м площади. Расстояние между покупателями – не менее двух метров. Чтобы соблюдать дистанцию покупатели могут ориентироваться на напольные разметки у касс.

«Администрация ТРЦ разработала памятки по профилактике коронавируса для посетителей. В ней настоятельно рекомендуется посещать общественные места в масках, соблюдать социальную дистанцию 2 метра, мыть руки с мылом как минимум 20 секунд, пользоваться санитайзером или антисептиком для рук, без необходимости не прикасаться к поручням, перилам, дверным ручкам, кнопкам лифта и т. д., не трогать руками глаза, нос и рот, соблюдать правила респираторной гигиены. Эти рекомендации можно услышать по радио в ТРЦ», - пояснили в ТРЦ.