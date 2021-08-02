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    15:27, 02 Август 2021 | GMT +6

    Как работают ТРЦ и кафе со 2 августа в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 2 августа вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана. В документе прописан режим работы ряда объектов предпринимательства столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Согласно новому постановлению, работа большинства объектов предпринимательства, не участвующих в проекте Ashyq запрещена за исключением аптек, продмагазинов, объектов, оказывающих услуги бесконтактным путём и др.

    Так, вход в ТРЦ, торговые дома и центры города осуществляется только посредством сканирования QR-кода в системе Ashyq. График работы для этих объектов установлен с 7 утра до 20.00 часов. При этом в субботние и воскресные дни их работа запрещена.

    «Работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50 % , но не более 50 мест, в будние дни с 7.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7.00 до 20.00 часов. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата)», - говорится в постановлении.

    Вместе с тем, заведения общепита - рестораны, кафе, кофейни, столовые - независимо от места расположения, не участвующие в проекте Ashyq, могут осуществлять только доставку и вынос еды.
    Заведениям, являющимся участниками Ashyq, разрешено работать только в будние дни с 07.00 до 20.00 часов. При этом должно обеспечиваться соблюдение условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе.


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