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Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице

3 Сентября 2021 12:57
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Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядок работы торговых, развлекательных и других объектов в выходные дни в столице разъяснила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 28 августа объекты, действующие по «Ашык», работают в выходные дни. Так, заведениям можно работать до полуночи, лидерам «Ашык» - до 2-х ночи. Но при этом у сотрудников и посетителей должен быть «зеленый» статус, который отражает их вакцинацию, а также ПЦР-отрицательный результат в течение последних 7 суток с момента забора», - сказала Жанна Пралиева.

Спикер добавила, что требования к наличию «зеленого» статуса действуют только в выходные дни, а в будние дни люди с «зеленым» и «синим» статусом могут заходить в объекты без ограничения и передвигаться по городу.

«Данные меры приняты для исключения риска заражения КВИ среди населения», - подчеркнула Жанна Пралиева.

Ранее она сообщила, какие меры предпринимаются для предупреждения распространения КВИ в столичных школах.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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