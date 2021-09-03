Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядок работы торговых, развлекательных и других объектов в выходные дни в столице разъяснила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 28 августа объекты, действующие по «Ашык», работают в выходные дни. Так, заведениям можно работать до полуночи, лидерам «Ашык» - до 2-х ночи. Но при этом у сотрудников и посетителей должен быть «зеленый» статус, который отражает их вакцинацию, а также ПЦР-отрицательный результат в течение последних 7 суток с момента забора», - сказала Жанна Пралиева.

Спикер добавила, что требования к наличию «зеленого» статуса действуют только в выходные дни, а в будние дни люди с «зеленым» и «синим» статусом могут заходить в объекты без ограничения и передвигаться по городу.

«Данные меры приняты для исключения риска заражения КВИ среди населения», - подчеркнула Жанна Пралиева.

Ранее она сообщила, какие меры предпринимаются для предупреждения распространения КВИ в столичных школах.