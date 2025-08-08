Как работают тепловики Кокшетау

— В связи с тем, что 2025 год — год рабочих профессий, в целях повышения имиджа рабочих специальностей, по инициативе областного Молодежно-ресурсного центра проводится встреча с рабочей молодежью, работающей на крупных предприятиях региона. Одним из них является предприятие ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», которое обеспечивает тепло нашего города, — поделились в молодежно-ресурсном центре управления внутренней политики Акмолинской области.

Фото: МРЦ

Специалисты областного МРЦ ознакомились с данным предприятием и встретились с молодыми рабочими.

В мероприятии приняли участие и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам предприятия ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» — Самат Сматаев, главный специалист отдела «По делам молодежи и семьи» управления внутренней политики Акмолинской области Аягоз Мизамбекова, руководитель отдела Молодежно-ресурсного центра Акмолинской области Макпал Жанарисова, финансовый советник АО «Отбасы банк» Ерлан Жанспаев и молодые сотрудники предприятия.

Аягоз Айткожаевна рассказала молодежи о том, какие проекты и программы реализуются государством. По ее словам, многие молодые люди часто упускают из виду многие возможности из-за неосведомленности.

По словам и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам данного предприятия Самата Магауиевича, в настоящее время у них работают около 600 работников, среди них около 30% составляет молодежь. Также он рассказал о том, что для молодежи создаются все условия. В частности, было отмечено, что осуществляется своевременная выплата заработной платы и что в дальнейшем планируется строительство общежития на территории предприятия.

В завершение была проведена экскурсия по предприятию. Также гостям предприятия рассказали о технической безопасности и подготовке к отопительному сезону.