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вчера 16:50
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Как работают советы биев в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О работе советов биев Жамбылской области рассказали на встрече судей и биев в Таласском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Таласского районного суда.
Пленарное заседание совета ветеранов и биев Сарысуского и Таласского районов состоялось в здании Школы детского творчества Таласского района. Участниками стали представители Таласского и Сарысуского районных судов, областного совета биев, общественных организаций, а также ветераны, молодежь, СМИ.
«Бии Таласского района сегодня лидируют по досудебному регулированию споров и налаженной системной работе в этом направлении, - отметил председатель Совета биев при совете ветеранов Жамбылской области Онласын Есиркепов, рассказывая о работе совета и её результатах. – Совет биев является продолжением традиций древней Великой Степи. В минувшем году в селах Жамбылской области созданы советы биев из числа мудрых и уважаемых старейшин. Основной целью их работы стало разрешение споров односельчан. Обладающие красноречием и достаточным авторитетом члены совета помогают людям решать возникшие споры на основе традиционных мировоззрений, о чем говорится в программном документе - статье Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».
Актуальные вопросы совершенствования досудебного урегулирования споров разъяснила председатель Таласского районного суда Гульмира Алимкулова. Она рассказала о деятельности совета биев, его целях и дальнейшем применении примирительных процедур, а также напомнила о подписанном меморандуме между первыми лицами областного суда и филиала организации ветеранов по примирительным процедурам разрешения споров в досудебном порядке.
Председатель Совета биев Таласского района Сакен Абсадыков отметил, что на сегодняшний день в 14 сельских округах района сформированы советы биев, состоящие из 48 человек, которые активно участвуют в примирительных процедурах.«Необходимо возрождать древние традиции, благодаря которым наш народ выживал в самые непростые времена. В кочевом казахском обществе совет биев, выражая справедливость, решал наиболее важные вопросы, а бии представляли в одном лице судью, прокурора и адвоката. Решения такого суда не оспаривались и выполнялись беспрекословно. И в обществе знали, что чревато творить беззаконие. Ведь если старейшины вынесут решение изгнать кого-либо из аула за проступки, то в суровой степи это была верная смерть», - рассказал спикер.
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