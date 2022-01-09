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    20:58, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Как работают образовательные учреждения Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице утверждены правила работы образовательных учреждений на период действия чрезвычайного положения, МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, дошкольные организации образования, независимо от форм собственности, продолжают работу в штатном режиме с 08:00 до 18:00 часов. При этом в случае необходимости комендант города на основании законов РК «О чрезвычайном положении» и «О гражданской защите» имеет право внести изменения в график работы детских садов, переведя их работу в режим дежурных групп (на основании заявления-согласия родителей и /или законных представителей).

    В общеобразовательных школах, независимо от форм собственности, до 17 января 2022 года продлены каникулы.
    С 17-го января 2022 года школы города работают в штатном режиме в 2 смены:

    1 смена - с 08:00 до 13:00 часов,

    2 смена - с 14:00 до 19:00 часов.

    В организациях технического и профессионального образования, вузах, независимо от форм собственности, зимние каникулы продлятся с 6 по 23 января 2022 года.

    24 января – первый день второго семестра, далее вузы и ссузы будут работать по обычному графику.

    Организации дополнительного, специального образования функционируют в штатном режиме.

    В случае необходимости, комендант города Нур-Султан имеет право внести изменения в режим работы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования, дополнительного, специального образования, переведя их на дистанционный формат обучения.
    По дополнительным вопросам, касающихся работы организаций образования города Нур-Султан, необходимо обращаться в службу iKomek по номеру «109».


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