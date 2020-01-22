Как работают обменные пункты за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как обменники работают за границей, передает МИА «Казинформ».

Россия

В России нет небанковских обменных пунктов, там обменять наличную валюту можно исключительно в банках. Правила по фиксации данных там действуют с 2015 года. Если сумма превышает 15 тысяч рублей (более 90 тысяч тенге), то клиенты обменников обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность.

Большинство обменников работают с 9:30 до 20:00. По выходным некоторые обменные пункты открываются позже и закрываются к 18:00.

В 2018 году в рамках кампании по дедолларизации в России с улиц убрали табло с курсами доллара и евро.

Беларусь

В Беларуси данные пользователей при обмене валют стали записывать с 2014 года. Обменники также не работают круглосуточно. Большая часть из них работает с 9:00 до 19:00.

Отмечается, что основная доля из них находятся в отделениях банков.

Германия, Нидерланды

В Германии и Нидерландах при обмене валют в обязательном порядке запрашивают паспорт. Обменники принимают клиентов с 8:00 до 20:00. По выходным некоторые из них могут закрыться после обеда.

В аэропортах Нидерландов обменять наличную валюту можно приблизительно до 22:00. Услуги в основном оказывают банковские обменные пункты.

В целом, международный опыт показывает, что в большей части стран в обменниках требуют предъявить паспорт. Например, обменять валюту без документов не получится в ОАЭ, Таиланде, Италии, Чехии и других.

К тому же, в большинстве стран обменные пункты работают исключительно в дневное время – Италия, ОАЭ, Польша, Грузия, Таиланд и другие.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане большинство небанковских обменных пунктов изменят график работы (с 9:00 до 20:00) и будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, при проведении обменных операций. Круглосуточно будут работать точки в аэропортах, вокзалах и на пунктах пропуска границы, в крупных торговых центрах обменять валюту можно будет до 22:00.