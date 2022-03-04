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    15:07, 04 Март 2022 | GMT +6

    Как работают модульные посты в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник Департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов проверил организацию работы модульных постов и участковых пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в микрорайоне «Жас өркен», возле дворца спорта, установили новый стационарный модульный пост полиции. Особенность микрорайона в том, что там компактно проживают десятки тысяч жителей новостроек, наблюдается высокий автомобильный трафик, кварталы активно застраиваются новыми жилыми домами. В помещении круглосуточно дежурят участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции.

    Ранее аналогичные посты открыли в микрорайонах «Береке», Хромзавод, на привокзальной площади, по улице Ауэзова и Уалиханова. В середине февраля сотрудники модульного поста оперативно помогли семье горожан, потерявшей 3-летнюю дочь. Женщина обратилась в модульный пункт полиции. История закончилась благополучно.

    «А.Кабдулдинов проверил порядок несения службы участкового пункта полиции №4 в «Жас өркене». Это первый городской «опорный пункт», в котором рабочее помещение совмещено со служебным жильем. Начальник областной полиции проверил участковые пункты полиции № 1 и № 2, расположенные по улице Пушкина и в районе Подгоры. Всего в Петропавловске функционируют 13 участковых пунктов полиции, в которых несут службу 88 участковых инспекторов полиции», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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