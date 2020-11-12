Как работают мобильные мониторинговые группы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 мобильных мониторинговых групп работают в городе Кокшетау по разъяснению карантинно-ограничительных мер и обеспечению контроля за их соблюдением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Одной из главных задач мониторинговых групп является проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, предпринимателями по действующим санитарным нормам и требованиям.

Как сообщил заместитель акима города Кокшетау Уакыт Бейсембаев на брифинге в региональной службе коммуникаций, акиматом города созданы мониторинговые группы из числа государственных служащих, сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, полиции, представителей общественных объединений, региональной палаты предпринимателей «Атамекен» и волонтеров, которые ежедневно мониторят объекты областного центра на соблюдение карантинных мер. Состав групп периодически обновляется.

«Мониторинговыми группами за период с 5 июля по 10 ноября этого года проведены рейдовые проверки на 2365 объектах различных форм собственности по соблюдению режима карантина. По выявленным нарушениям наложено 398 штрафов на сумму более 30 млн тенге, в том числе на юридических лиц - 51 штраф на сумму более 16 млн тенге, на физических лиц – 347 на сумму более 14 млн тенге», - отметил спикер.

К слову, наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано на объектах общественного питания и в магазинах. Это несоблюдение санитарных норм, обслуживание персоналом населения без средств индивидуальной защиты.